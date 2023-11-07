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15 июня 2026 10:48

Картинки дня: 15 июня 2026 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Турнир UFC Freedom 250 прошел в Белом доме в честь 80-летия президента США Дональда Трампа

Турнир UFC Freedom 250 прошел в Белом доме в честь 80-летия президента США Дональда Трампа

Сборная Германии по футболу разгромила национальную команду Кюрасао со счетом 7:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира

Сборная Германии по футболу разгромила национальную команду Кюрасао со счетом 7:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира

В Рио-де-Жанейро два вертолета столкнулись и упали на парковку

В Рио-де-Жанейро два вертолета столкнулись и упали на парковку

Акция протеста против саммита G7 в Женеве

Акция протеста против саммита G7 в Женеве

"Каролина Харрикейнз" впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли

"Каролина Харрикейнз" впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли

В Таиланде объявлен 15-дневный траур в связи со смертью принцессы Пхатчары Киттияпхи

В Таиланде объявлен 15-дневный траур в связи со смертью принцессы Пхатчары Киттияпхи

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны-Каталонии "Формулы-1"

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны-Каталонии "Формулы-1"

12 человек погибли в результате крушения самолета с парашютистами в Миссури

12 человек погибли в результате крушения самолета с парашютистами в Миссури