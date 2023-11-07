Картинки дня: 15 июня 2026 года, понедельник

Турнир UFC Freedom 250 прошел в Белом доме в честь 80-летия президента США Дональда Трампа
Сборная Германии по футболу разгромила национальную команду Кюрасао со счетом 7:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира
В Рио-де-Жанейро два вертолета столкнулись и упали на парковку
Акция протеста против саммита G7 в Женеве
"Каролина Харрикейнз" впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли
В Таиланде объявлен 15-дневный траур в связи со смертью принцессы Пхатчары Киттияпхи
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны-Каталонии "Формулы-1"
12 человек погибли в результате крушения самолета с парашютистами в Миссури