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15 июня 2026 16:09

Портрет Виктора Цоя из газетных вырезок украсил стену памяти музыканта на Арбате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Портрет Виктора Цоя из газетных вырезок украсил стену памяти музыканта на Арбате

Портрет Виктора Цоя из газетных вырезок украсил стену памяти музыканта на Арбате