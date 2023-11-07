Картинки дня: 16 июня 2026 года, вторник

Ежегодная служба в честь ордена Подвязки состоялась в Виндзорском замке
Шанхайский Диснейленд отмечает свое 10-летие со дня открытия
Саммит "Большой семерки" открывается во Франции
Дебютант чемпионата мира по футболу сборная Кабо-Верде в первом туре группового этапа сумела отобрать очки у одной из сильнейших команд планеты — Испании. Итог встречи — 0:0
Два мраморных бюста возрастом около 1700 лет обнаружили при раскопках у израильского города Биньямина
Выставка оборонной и охранной промышленности Eurosatory 2026 открылась в Париже
Суда в Ормузском проливе в режиме ожидания после объявления о соглашении между США и Ираном
Повседневная жизнь в Пакистане