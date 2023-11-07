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16 июня 2026 9:13

Картинки дня: 16 июня 2026 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Ежегодная служба в честь ордена Подвязки состоялась в Виндзорском замке

Ежегодная служба в честь ордена Подвязки состоялась в Виндзорском замке

Шанхайский Диснейленд отмечает свое 10-летие со дня открытия

Шанхайский Диснейленд отмечает свое 10-летие со дня открытия

Саммит "Большой семерки" открывается во Франции

Саммит "Большой семерки" открывается во Франции

Дебютант чемпионата мира по футболу сборная Кабо-Верде в первом туре группового этапа сумела отобрать очки у одной из сильнейших команд планеты — Испании. Итог встречи — 0:0

Дебютант чемпионата мира по футболу сборная Кабо-Верде в первом туре группового этапа сумела отобрать очки у одной из сильнейших команд планеты — Испании. Итог встречи — 0:0

Два мраморных бюста возрастом около 1700 лет обнаружили при раскопках у израильского города Биньямина

Два мраморных бюста возрастом около 1700 лет обнаружили при раскопках у израильского города Биньямина

Выставка оборонной и охранной промышленности Eurosatory 2026 открылась в Париже

Выставка оборонной и охранной промышленности Eurosatory 2026 открылась в Париже

Суда в Ормузском проливе в режиме ожидания после объявления о соглашении между США и Ираном

Суда в Ормузском проливе в режиме ожидания после объявления о соглашении между США и Ираном

Повседневная жизнь в Пакистане

Повседневная жизнь в Пакистане