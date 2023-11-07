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16 июня 2026 18:43

Выставка к 100-летию «Фотохроники ТАСС»

На открытии экспозиции руководитель фотослужбы ТАСС Сергей Шахиджанян рассказал о ее истории и показал лучшие работы выдающихся мастеров фотожурналистики. Большой интерес вызывает коллекция техники, с которой в разные годы работали фотокорры ТАСС. В их числе - «Лейка», с которой легендарный Евгений Халдей прошел войну, ласково называя ее «Аннушка». Посетить экспозицию можно до 31 августа.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Руководитель редакции фотоинформации информационного агентства ТАСС Сергей Шахиджанян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель редакции фотоинформации информационного агентства ТАСС Сергей Шахиджанян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор ГИМ Алексей Левыкин и директор департамента маркетинга и выставочной деятельности холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" Валентин Чугуев (слева направо) на открытии выставки.

Директор ГИМ Алексей Левыкин и директор департамента маркетинга и выставочной деятельности холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" Валентин Чугуев (слева направо) на открытии выставки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН