Выставка к 100-летию «Фотохроники ТАСС»

Руководитель редакции фотоинформации информационного агентства ТАСС Сергей Шахиджанян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Директор ГИМ Алексей Левыкин и директор департамента маркетинга и выставочной деятельности холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" Валентин Чугуев (слева направо) на открытии выставки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН