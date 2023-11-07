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23 июня 2026 5:56

Картинки дня: 23 июня 2026 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Футболисты сборной Норвегии празднуют вторую победу в групповом турнире чемпионата мира

Футболисты сборной Норвегии празднуют вторую победу в групповом турнире чемпионата мира

Прыжок в воды реки Сена в жаркий парижский вечер

Прыжок в воды реки Сена в жаркий парижский вечер

Участница антиправительственных протестов в столице Албании

Участница антиправительственных протестов в столице Албании

Лионель Мессии стал самым результативным бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Лионель Мессии стал самым результативным бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Работа трейдера в зале Нью-Йоркской фондовой биржи

Работа трейдера в зале Нью-Йоркской фондовой биржи

Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелискам городов-героев в День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелискам городов-героев в День памяти и скорби

Ким Стармер объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании

Ким Стармер объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании