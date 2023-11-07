Картинки дня: 23 июня 2026 года, вторник

Футболисты сборной Норвегии празднуют вторую победу в групповом турнире чемпионата мира
Прыжок в воды реки Сена в жаркий парижский вечер
Участница антиправительственных протестов в столице Албании
Лионель Мессии стал самым результативным бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
Работа трейдера в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелискам городов-героев в День памяти и скорби
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