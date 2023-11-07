Картинки дня: 24 июня 2026 года, среда

Хорватские футболисты поздравляют Луку Модрича, который провел 200-й матч в составе национальной сборной
КНДР ввела в эксплуатацию новый эсминец «Чхве Хен» водоизмещением 5000 тонн
Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим гол на шести чемпионатах мира
Мужчина охлаждается в фонтане в Мадриде
Жители юга Ливана возвращаются к своим домам после начала действия перемирия с Израилем
Французы выстроились в очереди за вентиляторами и кондиционерами на фоне непрекращающейся жары
Бангладеш. Фанаты футбола следят за игрой чемпионата мира