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24 июня 2026 5:51

Картинки дня: 24 июня 2026 года, среда

REUTERS
REUTERS
Хорватские футболисты поздравляют Луку Модрича, который провел 200-й матч в составе национальной сборной

Хорватские футболисты поздравляют Луку Модрича, который провел 200-й матч в составе национальной сборной

КНДР ввела в эксплуатацию новый эсминец «Чхве Хен» водоизмещением 5000 тонн

КНДР ввела в эксплуатацию новый эсминец «Чхве Хен» водоизмещением 5000 тонн

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим гол на шести чемпионатах мира

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим гол на шести чемпионатах мира

Мужчина охлаждается в фонтане в Мадриде

Мужчина охлаждается в фонтане в Мадриде

Жители юга Ливана возвращаются к своим домам после начала действия перемирия с Израилем

Жители юга Ливана возвращаются к своим домам после начала действия перемирия с Израилем

Французы выстроились в очереди за вентиляторами и кондиционерами на фоне непрекращающейся жары

Французы выстроились в очереди за вентиляторами и кондиционерами на фоне непрекращающейся жары

Бангладеш. Фанаты футбола следят за игрой чемпионата мира

Бангладеш. Фанаты футбола следят за игрой чемпионата мира