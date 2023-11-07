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25 июня 2026 6:16

Картинки дня: 25 июня 2026 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Сеул. Болельщики сборной Южной Кореи по футболу реагируют на эпизод матча чемпионата мира

Сеул. Болельщики сборной Южной Кореи по футболу реагируют на эпизод матча чемпионата мира

Последствия землетрясения в Венесуэле

Последствия землетрясения в Венесуэле

Дональд Трамп открыл "Великую американскую государственную ярмарку", приуроченную к 250-летию страны

Дональд Трамп открыл "Великую американскую государственную ярмарку", приуроченную к 250-летию страны

Футболисты сборной Швеции проводят тренировки рядом со стадионом, который проходит реконструкцию

Футболисты сборной Швеции проводят тренировки рядом со стадионом, который проходит реконструкцию

В Бразилии официально подтвердили, что сестры Деус Нуньес - старейшие три сестры на земле, старшей из долгожительниц 109 лет, младшей - 103

В Бразилии официально подтвердили, что сестры Деус Нуньес - старейшие три сестры на земле, старшей из долгожительниц 109 лет, младшей - 103

Туристка делает фото во время жаркой погоды у здания Лувра, Париж

Туристка делает фото во время жаркой погоды у здания Лувра, Париж