Картинки дня: 25 июня 2026 года, четверг

Сеул. Болельщики сборной Южной Кореи по футболу реагируют на эпизод матча чемпионата мира
Последствия землетрясения в Венесуэле
Дональд Трамп открыл "Великую американскую государственную ярмарку", приуроченную к 250-летию страны
Футболисты сборной Швеции проводят тренировки рядом со стадионом, который проходит реконструкцию
В Бразилии официально подтвердили, что сестры Деус Нуньес - старейшие три сестры на земле, старшей из долгожительниц 109 лет, младшей - 103
Туристка делает фото во время жаркой погоды у здания Лувра, Париж