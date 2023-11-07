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6 августа 2026 5:42

Картинки дня: 6 августа 2026 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Индия. Женщина спешит запрыгнуть в автобус на залитых после дождя водой улицах Калькутты

Индия. Женщина спешит запрыгнуть в автобус на залитых после дождя водой улицах Калькутты

Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Париже

Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Париже

В Хиросиме проходят памятные мероприятия в годовщину атомной бомбардировки

В Хиросиме проходят памятные мероприятия в годовщину атомной бомбардировки

Владимир Путин во время совещания с высшим военным руководством

Владимир Путин во время совещания с высшим военным руководством

Китай запустил с морской платформы ракету-носитель "Цзелун-3" с двумя спутниками на борту

Китай запустил с морской платформы ракету-носитель "Цзелун-3" с двумя спутниками на борту

Отдыхающие прячутся от солнца на пляже в Черногории

Отдыхающие прячутся от солнца на пляже в Черногории

Болельщик турецкого футбольного клуба "Транзоспор" целует портрет новичка команды Мохаммеда Салаха

Болельщик турецкого футбольного клуба "Транзоспор" целует портрет новичка команды Мохаммеда Салаха

Израильские солдаты во время рейда по палестинском лагерю для беженцев в Каландии

Израильские солдаты во время рейда по палестинском лагерю для беженцев в Каландии