Картинки дня: 6 августа 2026 года, четверг

Индия. Женщина спешит запрыгнуть в автобус на залитых после дождя водой улицах Калькутты
Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Париже
В Хиросиме проходят памятные мероприятия в годовщину атомной бомбардировки
Владимир Путин во время совещания с высшим военным руководством
Китай запустил с морской платформы ракету-носитель "Цзелун-3" с двумя спутниками на борту
Отдыхающие прячутся от солнца на пляже в Черногории
Болельщик турецкого футбольного клуба "Транзоспор" целует портрет новичка команды Мохаммеда Салаха
Израильские солдаты во время рейда по палестинском лагерю для беженцев в Каландии