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12 августа 2026 9:37

Картинки дня: 12 августа 2026 года, среда

REUTERS
REUTERS
Егор Корнев выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы

Егор Корнев выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы

Президент США Дональд Трамп посетил финал соревнований Patriot Games в Огайо

Президент США Дональд Трамп посетил финал соревнований Patriot Games в Огайо

Владимир Путин во время посещения Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник накопления фотонов" в наукограде Кольцово

Владимир Путин во время посещения Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник накопления фотонов" в наукограде Кольцово

Проливные дожди, принесенные тайфуном Dolphin, обрушились на восточное побережье Китая, вызвав масштабные наводнения

Проливные дожди, принесенные тайфуном Dolphin, обрушились на восточное побережье Китая, вызвав масштабные наводнения

Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 190 человек

Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 190 человек

Лесные пожары продолжаются в Индонезии

Лесные пожары продолжаются в Индонезии

Аномальный зной в Европе привел к обмелению ряда рек. Низкий уровень воды в Рейне парализует грузоперевозки и нарушает промышленные цепочки поставок в Центральной Европе

Аномальный зной в Европе привел к обмелению ряда рек. Низкий уровень воды в Рейне парализует грузоперевозки и нарушает промышленные цепочки поставок в Центральной Европе

Подготовка к полному солнечному затмению 12 августа 2026 года в Испании

Подготовка к полному солнечному затмению 12 августа 2026 года в Испании