Картинки дня: 12 августа 2026 года, среда

Егор Корнев выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы
Президент США Дональд Трамп посетил финал соревнований Patriot Games в Огайо
Владимир Путин во время посещения Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник накопления фотонов" в наукограде Кольцово
Проливные дожди, принесенные тайфуном Dolphin, обрушились на восточное побережье Китая, вызвав масштабные наводнения
Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 190 человек
Лесные пожары продолжаются в Индонезии
Аномальный зной в Европе привел к обмелению ряда рек. Низкий уровень воды в Рейне парализует грузоперевозки и нарушает промышленные цепочки поставок в Центральной Европе
Подготовка к полному солнечному затмению 12 августа 2026 года в Испании