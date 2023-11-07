Картинки дня: 13 августа 2026 года, четверг

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Астон Виллу" и стал победителем "Суперкубка УЕФА 2026"
Метеорный поток Персеиды над Израилем
На Сицилии произошло пробуждение Этны, самого высокого действующего вулкана Европы
Владимир Путин на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота
Инсталляция View у Бранденбургских ворот в Берлине к 65-й годовщине возведения Берлинской стены
Частное затмение Солнца в Праге
Число погибших в результате землетрясения в Колумбии достигло 265 человек
Сборная России по плаванию стала бронзовым призером в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы
Церемония спуска на воду нового многоцелевого фрегата ВМС Польши "Вихрь" в Гдыне