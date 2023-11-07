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13 августа 2026 9:13

Картинки дня: 13 августа 2026 года, четверг

REUTERS
REUTERS
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Астон Виллу" и стал победителем "Суперкубка УЕФА 2026"

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Астон Виллу" и стал победителем "Суперкубка УЕФА 2026"

Метеорный поток Персеиды над Израилем

Метеорный поток Персеиды над Израилем

На Сицилии произошло пробуждение Этны, самого высокого действующего вулкана Европы

На Сицилии произошло пробуждение Этны, самого высокого действующего вулкана Европы

Владимир Путин на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Владимир Путин на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Инсталляция View у Бранденбургских ворот в Берлине к 65-й годовщине возведения Берлинской стены

Инсталляция View у Бранденбургских ворот в Берлине к 65-й годовщине возведения Берлинской стены

Частное затмение Солнца в Праге

Частное затмение Солнца в Праге

Число погибших в результате землетрясения в Колумбии достигло 265 человек

Число погибших в результате землетрясения в Колумбии достигло 265 человек

Сборная России по плаванию стала бронзовым призером в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Сборная России по плаванию стала бронзовым призером в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Церемония спуска на воду нового многоцелевого фрегата ВМС Польши "Вихрь" в Гдыне

Церемония спуска на воду нового многоцелевого фрегата ВМС Польши "Вихрь" в Гдыне