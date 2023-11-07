Картинки дня: 14 августа 2026 года, пятница

Всемирные игры человекоподобных роботов пройдут в Пекине с 22 по 26 августа
Рекордная жара и продолжительная засуха привели к критическому обмелению крупнейших рек Европы
На склоне итальянского вулкана Этна открылось новое жерло в долине Валле-дель-Бове на высоте около 1900 метров
Южно-Сахалинск. Президент Владимир Путин во время совещания по обеспечению безопасности восточных границ
По меньшей мере пять человек погибли из-за мощных ливневых дождей в японской префектуре Тиба
Куба отметила 100-летие со дня рождения Фиделя Кастро
Церемония спуска на воду многоцелевого фрегата военно-морских сил Польши ORP Wicher в Гдыне
В Индонезии из-за лесного пожара власти закрыли посетителям доступ в национальный парк Бромо, расположенный в регионе Восточная Ява