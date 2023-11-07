Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
14 августа 2026 12:20

Картинки дня: 14 августа 2026 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Всемирные игры человекоподобных роботов пройдут в Пекине с 22 по 26 августа

Всемирные игры человекоподобных роботов пройдут в Пекине с 22 по 26 августа

Рекордная жара и продолжительная засуха привели к критическому обмелению крупнейших рек Европы

Рекордная жара и продолжительная засуха привели к критическому обмелению крупнейших рек Европы

На склоне итальянского вулкана Этна открылось новое жерло в долине Валле-дель-Бове на высоте около 1900 метров

На склоне итальянского вулкана Этна открылось новое жерло в долине Валле-дель-Бове на высоте около 1900 метров

Южно-Сахалинск. Президент Владимир Путин во время совещания по обеспечению безопасности восточных границ

Южно-Сахалинск. Президент Владимир Путин во время совещания по обеспечению безопасности восточных границ

По меньшей мере пять человек погибли из-за мощных ливневых дождей в японской префектуре Тиба

По меньшей мере пять человек погибли из-за мощных ливневых дождей в японской префектуре Тиба

Куба отметила 100-летие со дня рождения Фиделя Кастро

Куба отметила 100-летие со дня рождения Фиделя Кастро

Церемония спуска на воду многоцелевого фрегата военно-морских сил Польши ORP Wicher в Гдыне

Церемония спуска на воду многоцелевого фрегата военно-морских сил Польши ORP Wicher в Гдыне

В Индонезии из-за лесного пожара власти закрыли посетителям доступ в национальный парк Бромо, расположенный в регионе Восточная Ява

В Индонезии из-за лесного пожара власти закрыли посетителям доступ в национальный парк Бромо, расположенный в регионе Восточная Ява