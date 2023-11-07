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16 августа 2026 13:01

Картинки дня: 16 августа 2026 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Забег корги в Вильнюсе

Забег корги в Вильнюсе

КНДР отмечает 81-ю годовщину освобождения от японского колониального господства

КНДР отмечает 81-ю годовщину освобождения от японского колониального господства

На Сицилии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы Этна. Извержение началось после обрушения части кратера

На Сицилии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы Этна. Извержение началось после обрушения части кратера

Президент США Дональд Трамп выступил в полицейской академии Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп выступил в полицейской академии Нью-Йорка

Лесные пожары в Бельгии

Лесные пожары в Бельгии

По меньшей мере 12 человек погибли при аварии с польским автобусом в Венгрии

По меньшей мере 12 человек погибли при аварии с польским автобусом в Венгрии

Как минимум 51 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии

Как минимум 51 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии

Еженедельная аудиенция Папы Римского Льва XIV в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Льва XIV в Ватикане

Празднование 80-го Дня независимости Индии

Празднование 80-го Дня независимости Индии