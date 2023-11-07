Картинки дня: 16 августа 2026 года, воскресенье

Забег корги в Вильнюсе
КНДР отмечает 81-ю годовщину освобождения от японского колониального господства
На Сицилии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы Этна. Извержение началось после обрушения части кратера
Президент США Дональд Трамп выступил в полицейской академии Нью-Йорка
Лесные пожары в Бельгии
По меньшей мере 12 человек погибли при аварии с польским автобусом в Венгрии
Как минимум 51 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии
Еженедельная аудиенция Папы Римского Льва XIV в Ватикане
Празднование 80-го Дня независимости Индии