Картинки дня: 20 августа 2026 года, среда

Робот следит за порядком на улицах китайского города Ханчжоу
Члены оккультно-религиозной секты "Всемирное белое братство" водят хороводы в горах Болгарии
В Китае на фоне роста популярности космической тематики туристы устремились в восточный регион страны Внутренняя Монголия, чьи пейзажи напоминают местами Марс и подходят для оригинальных фотосессий
Обмелевшие берега реки Рейн в Германии
Президент России Владимир Путин перед началом заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Яркий момент на проходящем в Индии чемпионате мира по бадминтону