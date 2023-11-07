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20 августа 2026 7:00

Картинки дня: 20 августа 2026 года, среда

REUTERS
REUTERS
Робот следит за порядком на улицах китайского города Ханчжоу

Робот следит за порядком на улицах китайского города Ханчжоу

Члены оккультно-религиозной секты "Всемирное белое братство" водят хороводы в горах Болгарии

Члены оккультно-религиозной секты "Всемирное белое братство" водят хороводы в горах Болгарии

В Китае на фоне роста популярности космической тематики туристы устремились в восточный регион страны Внутренняя Монголия, чьи пейзажи напоминают местами Марс и подходят для оригинальных фотосессий

В Китае на фоне роста популярности космической тематики туристы устремились в восточный регион страны Внутренняя Монголия, чьи пейзажи напоминают местами Марс и подходят для оригинальных фотосессий

Обмелевшие берега реки Рейн в Германии

Обмелевшие берега реки Рейн в Германии

Президент России Владимир Путин перед началом заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Президент России Владимир Путин перед началом заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Яркий момент на проходящем в Индии чемпионате мира по бадминтону

Яркий момент на проходящем в Индии чемпионате мира по бадминтону