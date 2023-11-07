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25 августа 2026 5:31

Картинки дня: 25 августа 2026 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Кандидат в президенты Бразилии Ренан Сантос демонстрирует подгузники с именами своих главных конкурентов перед началом теледебатов

Кандидат в президенты Бразилии Ренан Сантос демонстрирует подгузники с именами своих главных конкурентов перед началом теледебатов

Острый момент матча итальянской футбольной Серии А "Болонья" - "Лацио"

Острый момент матча итальянской футбольной Серии А "Болонья" - "Лацио"

Мальчик ведет лошадь на крупной сельскохозяйственной ярмарке в Северной Ирландии

Мальчик ведет лошадь на крупной сельскохозяйственной ярмарке в Северной Ирландии

Подготовка к выступлению роботов, стилизованных под древние бронзовые фигурки, на фестивале робототехники в КНР

Подготовка к выступлению роботов, стилизованных под древние бронзовые фигурки, на фестивале робототехники в КНР

Туристический автобус с немецкими школьниками попал в аварию на востоке Нидерландов, пострадали восемь человек

Туристический автобус с немецкими школьниками попал в аварию на востоке Нидерландов, пострадали восемь человек

Премьер-министр Британии Энди Бернэм посетил Киев

Премьер-министр Британии Энди Бернэм посетил Киев