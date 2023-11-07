Картинки дня: 25 августа 2026 года, вторник

Кандидат в президенты Бразилии Ренан Сантос демонстрирует подгузники с именами своих главных конкурентов перед началом теледебатов
Острый момент матча итальянской футбольной Серии А "Болонья" - "Лацио"
Мальчик ведет лошадь на крупной сельскохозяйственной ярмарке в Северной Ирландии
Подготовка к выступлению роботов, стилизованных под древние бронзовые фигурки, на фестивале робототехники в КНР
Туристический автобус с немецкими школьниками попал в аварию на востоке Нидерландов, пострадали восемь человек
Премьер-министр Британии Энди Бернэм посетил Киев