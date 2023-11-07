Картинки дня: 30 августа 2026 года, воскресенье

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил четыре гола и сделал результативный пас в матче MLS c «Монреалем»
Воздействию дыма от лесных пожаров в Индонезии подверглись свыше 3 миллиона человек в 37 округах и муниципалитетах
Число погибших из-за наводнения в Непале выросло до 700 человек
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Акция в защиту избирательных прав в Вашингтоне в 63-ю годовщину "Марша на Вашингтон"
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