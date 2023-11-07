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30 августа 2026 13:42

Картинки дня: 30 августа 2026 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил четыре гола и сделал результативный пас в матче MLS c «Монреалем»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил четыре гола и сделал результативный пас в матче MLS c «Монреалем»

Воздействию дыма от лесных пожаров в Индонезии подверглись свыше 3 миллиона человек в 37 округах и муниципалитетах

Воздействию дыма от лесных пожаров в Индонезии подверглись свыше 3 миллиона человек в 37 округах и муниципалитетах

Число погибших из-за наводнения в Непале выросло до 700 человек

Число погибших из-за наводнения в Непале выросло до 700 человек

Папа Римский Лев XIV возглавил водное шествие по озеру Кастель-Гандольфо

Папа Римский Лев XIV возглавил водное шествие по озеру Кастель-Гандольфо

Состоялся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву

Состоялся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву

Акция в защиту избирательных прав в Вашингтоне в 63-ю годовщину "Марша на Вашингтон"

Акция в защиту избирательных прав в Вашингтоне в 63-ю годовщину "Марша на Вашингтон"

Прогулка по побережью в Вашингтоне

Прогулка по побережью в Вашингтоне

Норвегия простилась с королём Харальдом V

Норвегия простилась с королём Харальдом V