Картинки дня: 31 августа 2026 года, понедельник

Родственники жертв наводнения в Непале оплакивают своих родных
Серб Новак Джокович уступил в первом туре Открытого чемпионата США по теннису
Дым лесных пожаров на побережье Сицилии
Пассажиры в международном аэропорту столицы Кении ждут своих рейсов, отложенных из-за забастовки.
Цветы в центре Осло в память о скончавшемся короле Харальде V.
NASA успешно запустило космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман, предназначенный для изучения тёмной материи, тёмной энергии и планет за пределами Солнечной системы.