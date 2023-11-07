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31 августа 2026 6:23

Картинки дня: 31 августа 2026 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Родственники жертв наводнения в Непале оплакивают своих родных

Родственники жертв наводнения в Непале оплакивают своих родных

Серб Новак Джокович уступил в первом туре Открытого чемпионата США по теннису

Серб Новак Джокович уступил в первом туре Открытого чемпионата США по теннису

Дым лесных пожаров на побережье Сицилии

Дым лесных пожаров на побережье Сицилии

Пассажиры в международном аэропорту столицы Кении ждут своих рейсов, отложенных из-за забастовки.

Пассажиры в международном аэропорту столицы Кении ждут своих рейсов, отложенных из-за забастовки.

Цветы в центре Осло в память о скончавшемся короле Харальде V.

Цветы в центре Осло в память о скончавшемся короле Харальде V.

NASA успешно запустило космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман, предназначенный для изучения тёмной материи, тёмной энергии и планет за пределами Солнечной системы.

NASA успешно запустило космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман, предназначенный для изучения тёмной материи, тёмной энергии и планет за пределами Солнечной системы.