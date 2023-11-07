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30 октября 2026 7:20

Картинки дня: 30 октября 2026 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Ким Чен Ын проходит мимо рядов БПЛА, поступивших на службу в армию КНДР

Ким Чен Ын проходит мимо рядов БПЛА, поступивших на службу в армию КНДР

Британский премьер Энди Барнэм празднует гол любимого клуба "Эвертон" на трибунах.

Британский премьер Энди Барнэм празднует гол любимого клуба "Эвертон" на трибунах.

В Москве завершился двухдневный саммит "Россия - Африка".

В Москве завершился двухдневный саммит "Россия - Африка".

Празднования Дня Республики в турецкой Анкаре.

Празднования Дня Республики в турецкой Анкаре.

Севилья, Испания. Минута молчания в память о жертвах железнодорожной катастрофы.

Севилья, Испания. Минута молчания в память о жертвах железнодорожной катастрофы.

Последствия наводнения в Пхукете, Таиланд.

Последствия наводнения в Пхукете, Таиланд.

Клуб "Милуоки Брюэрс" впервые в своей истории стал победителем Мировой серии бейсбола.

Клуб "Милуоки Брюэрс" впервые в своей истории стал победителем Мировой серии бейсбола.

Капитан круизного лайнера Odyssey общается с журналистами после того, как всех пассажиров "пожизненного кругосветного круиза" выдворили с корабля из-за финансовых проблем организаторов.

Капитан круизного лайнера Odyssey общается с журналистами после того, как всех пассажиров "пожизненного кругосветного круиза" выдворили с корабля из-за финансовых проблем организаторов.