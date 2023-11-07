Картинки дня: 30 октября 2026 года, пятница

Ким Чен Ын проходит мимо рядов БПЛА, поступивших на службу в армию КНДР
Британский премьер Энди Барнэм празднует гол любимого клуба "Эвертон" на трибунах.
В Москве завершился двухдневный саммит "Россия - Африка".
Празднования Дня Республики в турецкой Анкаре.
Севилья, Испания. Минута молчания в память о жертвах железнодорожной катастрофы.
Последствия наводнения в Пхукете, Таиланд.
Клуб "Милуоки Брюэрс" впервые в своей истории стал победителем Мировой серии бейсбола.
Капитан круизного лайнера Odyssey общается с журналистами после того, как всех пассажиров "пожизненного кругосветного круиза" выдворили с корабля из-за финансовых проблем организаторов.