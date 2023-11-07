Картинки дня: 31 октября 2026 года, суббота

Мексика накануне праздника Дня мёртвых, который на испанском называется Día de Muertos и берёт своё начало в культуре коренных народов Америки
На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон
Четыре человека погибли, еще 11 получили ранения в результате крушения итальянского военного вертолета на северо-востоке Боснии
Песчаная буря в иракском Наджафе
Встреча президента России Владимира Путина и председателя Совета министров Тоголезской Республики Гнассингбе в Москве
Акция экологических активистов в Джакарте, посвященная проблеме изменения климата
В Мексике произошло сильнейшее за 12 лет наводнение
Дональд Трамп принял в Белом доме освобожденного Россией американца Стивена Хаббарда