Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
31 октября 2026 9:51

Картинки дня: 31 октября 2026 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Мексика накануне праздника Дня мёртвых, который на испанском называется Día de Muertos и берёт своё начало в культуре коренных народов Америки

Мексика накануне праздника Дня мёртвых, который на испанском называется Día de Muertos и берёт своё начало в культуре коренных народов Америки

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

Четыре человека погибли, еще 11 получили ранения в результате крушения итальянского военного вертолета на северо-востоке Боснии

Четыре человека погибли, еще 11 получили ранения в результате крушения итальянского военного вертолета на северо-востоке Боснии

Песчаная буря в иракском Наджафе

Песчаная буря в иракском Наджафе

Встреча президента России Владимира Путина и председателя Совета министров Тоголезской Республики Гнассингбе в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и председателя Совета министров Тоголезской Республики Гнассингбе в Москве

Акция экологических активистов в Джакарте, посвященная проблеме изменения климата

Акция экологических активистов в Джакарте, посвященная проблеме изменения климата

В Мексике произошло сильнейшее за 12 лет наводнение

В Мексике произошло сильнейшее за 12 лет наводнение

Дональд Трамп принял в Белом доме освобожденного Россией американца Стивена Хаббарда

Дональд Трамп принял в Белом доме освобожденного Россией американца Стивена Хаббарда