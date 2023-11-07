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2 ноября 2026 8:38

Картинки дня: 2 ноября 2026 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В выходные по всей Франции прошли массовые беспорядки. Относительно мирные манифестации против роста цен на топливо и стоимости жизни быстро переросли в погромы с поджогами, грабежами магазинов, нападениями на мэрии и полицейские участки

В выходные по всей Франции прошли массовые беспорядки. Относительно мирные манифестации против роста цен на топливо и стоимости жизни быстро переросли в погромы с поджогами, грабежами магазинов, нападениями на мэрии и полицейские участки

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики "Формулы-1"

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики "Формулы-1"

Закат на атлантическом побережье в американском штате Мэн

Закат на атлантическом побережье в американском штате Мэн

Диана Шнайдер стала победительницей теннисного турнира в Токио

Диана Шнайдер стала победительницей теннисного турнира в Токио

Поздняя осень в Москве

Поздняя осень в Москве

Девять человек погибли при крушении бизнес-джета в Палм-Бич в США

Девять человек погибли при крушении бизнес-джета в Палм-Бич в США

Воскресная полуденная молитва Папы Римского Льва XIV в Ватикане

Воскресная полуденная молитва Папы Римского Льва XIV в Ватикане

Визит короля Великобритании Карла III в Антигуа и Барбуду

Визит короля Великобритании Карла III в Антигуа и Барбуду