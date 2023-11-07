Картинки дня: 2 ноября 2026 года, понедельник

В выходные по всей Франции прошли массовые беспорядки. Относительно мирные манифестации против роста цен на топливо и стоимости жизни быстро переросли в погромы с поджогами, грабежами магазинов, нападениями на мэрии и полицейские участки
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