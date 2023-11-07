Картинки дня: 4 ноября 2026 года, среда

Овцы прогуливаются мимо панелей солнечной электростанции, Китай
Демократическая партия США по итогам выборов отобрала у республиканцев большинство и в Палате представителей, и в Сенате.
Наблюдатель фотографирует списки проголосовавших во время подсчета итогов выборов в штате Джорджия.
Нападающий "Галатасарая" Алексей Батраков забил за 3 минуты два мяча в ворота соперника в рамках игры Лиги чемпионов
Протест пожарных в центре столицы Бельгии. Борцы с огнем добиваются от властей улучшения условий труда
Участники празднования Дня Мёртвых на Гаити