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4 ноября 2026 7:54

Картинки дня: 4 ноября 2026 года, среда

REUTERS
REUTERS
Овцы прогуливаются мимо панелей солнечной электростанции, Китай

Овцы прогуливаются мимо панелей солнечной электростанции, Китай

Демократическая партия США по итогам выборов отобрала у республиканцев большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

Демократическая партия США по итогам выборов отобрала у республиканцев большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

Наблюдатель фотографирует списки проголосовавших во время подсчета итогов выборов в штате Джорджия.

Наблюдатель фотографирует списки проголосовавших во время подсчета итогов выборов в штате Джорджия.

Нападающий "Галатасарая" Алексей Батраков забил за 3 минуты два мяча в ворота соперника в рамках игры Лиги чемпионов

Нападающий "Галатасарая" Алексей Батраков забил за 3 минуты два мяча в ворота соперника в рамках игры Лиги чемпионов

Протест пожарных в центре столицы Бельгии. Борцы с огнем добиваются от властей улучшения условий труда

Протест пожарных в центре столицы Бельгии. Борцы с огнем добиваются от властей улучшения условий труда

Участники празднования Дня Мёртвых на Гаити

Участники празднования Дня Мёртвых на Гаити