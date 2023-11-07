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5 ноября 2026 9:39

Картинки дня: 5 ноября 2026 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Световая инсталляция "Зимние огни" Кристофера Баудера в галерее Dark Matter в Берлине

Световая инсталляция "Зимние огни" Кристофера Баудера в галерее Dark Matter в Берлине

КНДР провела испытание новейшего комплекса ПВО

КНДР провела испытание новейшего комплекса ПВО

Президент Владимир Путин на церемонии вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации

Президент Владимир Путин на церемонии вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации

В Тегеране сожгли плакат с Трампом и Нетаньяху в годовщину захвата посольства США

В Тегеране сожгли плакат с Трампом и Нетаньяху в годовщину захвата посольства США

По данным Всемирной организации здравоохранения уровень загрязнения воздуха в Дели в 60 раз превысил рекомендуемую суточную норму

По данным Всемирной организации здравоохранения уровень загрязнения воздуха в Дели в 60 раз превысил рекомендуемую суточную норму

Президент США Дональд Трамп посетил строительную площадку бального зала Белого дома в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп посетил строительную площадку бального зала Белого дома в Вашингтоне

Осень в парке Бернсторф в Дании

Осень в парке Бернсторф в Дании

Наводнение из-за проливных дождей в Колорадо

Наводнение из-за проливных дождей в Колорадо