Картинки дня: 5 ноября 2026 года, четверг

Световая инсталляция "Зимние огни" Кристофера Баудера в галерее Dark Matter в Берлине
КНДР провела испытание новейшего комплекса ПВО
Президент Владимир Путин на церемонии вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации
В Тегеране сожгли плакат с Трампом и Нетаньяху в годовщину захвата посольства США
По данным Всемирной организации здравоохранения уровень загрязнения воздуха в Дели в 60 раз превысил рекомендуемую суточную норму
Президент США Дональд Трамп посетил строительную площадку бального зала Белого дома в Вашингтоне
Осень в парке Бернсторф в Дании
Наводнение из-за проливных дождей в Колорадо