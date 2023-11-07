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6 ноября 2026 11:01

Картинки дня: 6 ноября 2026 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Волна протестов нарастает в городах Франции. Власти мобилизовали целую армию – 70 тысяч полицейских и жандармов – в попытке подавить беспорядки

Волна протестов нарастает в городах Франции. Власти мобилизовали целую армию – 70 тысяч полицейских и жандармов – в попытке подавить беспорядки

По меньшей мере 6 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке

По меньшей мере 6 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке

Мелания Трамп приняла представителей России и Украины в Белом доме

Мелания Трамп приняла представителей России и Украины в Белом доме

Папа Римский Лев XIV отправился с апостольским визитом в Латинскую Америку

Папа Римский Лев XIV отправился с апостольским визитом в Латинскую Америку

Наводнение из-за проливных дождей в американском штате Теннеси

Наводнение из-за проливных дождей в американском штате Теннеси

Московский парк "Зарядье" осенью

Московский парк "Зарядье" осенью

Самолеты Ryanair, следовавшие в Софию, совершили экстренные посадки из-за сообщений о минировании

Самолеты Ryanair, следовавшие в Софию, совершили экстренные посадки из-за сообщений о минировании

По данным Всемирной организации здравоохранения уровень загрязнения воздуха в Дели в 60 раз превысил рекомендуемую суточную норму

По данным Всемирной организации здравоохранения уровень загрязнения воздуха в Дели в 60 раз превысил рекомендуемую суточную норму