Картинки дня: 6 ноября 2026 года, пятница

Волна протестов нарастает в городах Франции. Власти мобилизовали целую армию – 70 тысяч полицейских и жандармов – в попытке подавить беспорядки
По меньшей мере 6 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке
Мелания Трамп приняла представителей России и Украины в Белом доме
Папа Римский Лев XIV отправился с апостольским визитом в Латинскую Америку
Наводнение из-за проливных дождей в американском штате Теннеси
Московский парк "Зарядье" осенью
Самолеты Ryanair, следовавшие в Софию, совершили экстренные посадки из-за сообщений о минировании
По данным Всемирной организации здравоохранения уровень загрязнения воздуха в Дели в 60 раз превысил рекомендуемую суточную норму