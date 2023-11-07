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8 ноября 2026 7:36

Картинки дня: 8 ноября 2026 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Актриса Анна Тейлор-Джой на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

Актриса Анна Тейлор-Джой на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

В Испании простились с футболистом Хесусом де Мигелем, скончавшимся после столкновения на поле во время игры

В Испании простились с футболистом Хесусом де Мигелем, скончавшимся после столкновения на поле во время игры

Похороны жертвы гражданской войны в Йемене

Похороны жертвы гражданской войны в Йемене

Прохожие оказывают первую помощь на месте стрельбы в центре Кракова, Польша

Прохожие оказывают первую помощь на месте стрельбы в центре Кракова, Польша

Осенняя пора в одном из парков Лондона

Осенняя пора в одном из парков Лондона

Папа римский Лев XIV прибыл с визитом в Уругвай

Папа римский Лев XIV прибыл с визитом в Уругвай

Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве главы государства после импичмента главы государства Сантьяго Пеньи.

Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве главы государства после импичмента главы государства Сантьяго Пеньи.