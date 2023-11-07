Картинки дня: 8 ноября 2026 года, воскресенье

Актриса Анна Тейлор-Джой на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
В Испании простились с футболистом Хесусом де Мигелем, скончавшимся после столкновения на поле во время игры
Похороны жертвы гражданской войны в Йемене
Прохожие оказывают первую помощь на месте стрельбы в центре Кракова, Польша
Осенняя пора в одном из парков Лондона
Папа римский Лев XIV прибыл с визитом в Уругвай
Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве главы государства после импичмента главы государства Сантьяго Пеньи.