Картинки дня: 10 ноября 2026 года, вторник

Женщины в традиционных корейских костюмах ханбок наслаждаются солнечным осенним днем во дворце Кёнбоккун в Сеуле
Утро в Нью-Дели, Индия
В Болгарии, недалеко от города Ямбола, в крупной аварии на шоссе погибли несколько человек
Член Палаты представителей США Мэсси проводит пресс-конференцию, посвященную резолюции об импичменте министра обороны Хегсетта
Россия и Украина проводят трехсторонние мирные переговоры под руководством США в Абу-Даби
Герцог и герцогиня Сассекские посетили Брюссель
Минута молчания на Главной рыночной площади в память жертв субботней массовой стрельбы в Кракове, Польша
Генеральный директор UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп в зале для брифингов в Белом доме в Вашингтоне
Перу встречает папу Льва гигантской статуей в преддверии его прибытия