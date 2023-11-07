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10 ноября 2026 10:05

Картинки дня: 10 ноября 2026 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Женщины в традиционных корейских костюмах ханбок наслаждаются солнечным осенним днем во дворце Кёнбоккун в Сеуле

Женщины в традиционных корейских костюмах ханбок наслаждаются солнечным осенним днем во дворце Кёнбоккун в Сеуле

Утро в Нью-Дели, Индия

Утро в Нью-Дели, Индия

В Болгарии, недалеко от города Ямбола, в крупной аварии на шоссе погибли несколько человек

В Болгарии, недалеко от города Ямбола, в крупной аварии на шоссе погибли несколько человек

Член Палаты представителей США Мэсси проводит пресс-конференцию, посвященную резолюции об импичменте министра обороны Хегсетта

Член Палаты представителей США Мэсси проводит пресс-конференцию, посвященную резолюции об импичменте министра обороны Хегсетта

Россия и Украина проводят трехсторонние мирные переговоры под руководством США в Абу-Даби

Россия и Украина проводят трехсторонние мирные переговоры под руководством США в Абу-Даби

Герцог и герцогиня Сассекские посетили Брюссель

Герцог и герцогиня Сассекские посетили Брюссель

Минута молчания на Главной рыночной площади в память жертв субботней массовой стрельбы в Кракове, Польша

Минута молчания на Главной рыночной площади в память жертв субботней массовой стрельбы в Кракове, Польша

Генеральный директор UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп в зале для брифингов в Белом доме в Вашингтоне

Генеральный директор UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп в зале для брифингов в Белом доме в Вашингтоне

Перу встречает папу Льва гигантской статуей в преддверии его прибытия

Перу встречает папу Льва гигантской статуей в преддверии его прибытия