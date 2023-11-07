Картинки дня: 12 ноября 2026 года, четверг

После переговоров в Абу-Даби специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Виткофф и его зять Джаред Кушнер побывали с визитом в Москве
Мужчина купается в реке Ганг на закате в Калькутте, Индия
В Испании беспорядки во время общенациональной забастовки с требованием повысить зарплаты до уровня, позволяющего оплачивать достойное жильё
Папу Льва встречают в Перу
Элис Хуанг выходит из ресторана после ужина с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом в Тайбэе, Тайвань
Жилой дом в городском поселке в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай
Вице-президент Индонезии Джибран Ракабуминг Рака подает заявление об отставке из-за поддельных документов о высшем образовании
Статую британского империалиста Сесила Родса на фасаде Ориэл-колледжа Оксфордского университета нарядили в капюшон Ку-клукс-клана