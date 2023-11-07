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12 ноября 2026 12:16

Картинки дня: 12 ноября 2026 года, четверг

REUTERS
REUTERS
После переговоров в Абу-Даби специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Виткофф и его зять Джаред Кушнер побывали с визитом в Москве

После переговоров в Абу-Даби специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Виткофф и его зять Джаред Кушнер побывали с визитом в Москве

Мужчина купается в реке Ганг на закате в Калькутте, Индия

Мужчина купается в реке Ганг на закате в Калькутте, Индия

В Испании беспорядки во время общенациональной забастовки с требованием повысить зарплаты до уровня, позволяющего оплачивать достойное жильё

В Испании беспорядки во время общенациональной забастовки с требованием повысить зарплаты до уровня, позволяющего оплачивать достойное жильё

Папу Льва встречают в Перу

Папу Льва встречают в Перу

Элис Хуанг выходит из ресторана после ужина с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом в Тайбэе, Тайвань

Элис Хуанг выходит из ресторана после ужина с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом в Тайбэе, Тайвань

Жилой дом в городском поселке в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай

Жилой дом в городском поселке в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай

Вице-президент Индонезии Джибран Ракабуминг Рака подает заявление об отставке из-за поддельных документов о высшем образовании

Вице-президент Индонезии Джибран Ракабуминг Рака подает заявление об отставке из-за поддельных документов о высшем образовании

Статую британского империалиста Сесила Родса на фасаде Ориэл-колледжа Оксфордского университета нарядили в капюшон Ку-клукс-клана

Статую британского империалиста Сесила Родса на фасаде Ориэл-колледжа Оксфордского университета нарядили в капюшон Ку-клукс-клана