Картинки дня: 13 ноября 2026 года, пятница

Starship 42 готовится к своему 15-му испытательному полёту
Перу встречает папу Льва
Следователи работают на месте взрыва автомобиля, в результате которого ранен Сергей Заворотний, бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова
Тактическая и огневая подготовка в рамках миссии военной помощи европейских стран Украине на полигоне в Германии
Активисты Greenpeace протестуют против кризиса цен на энергоносители в Италии, вызванного зависимостью от ископаемого топлива
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг уходит в отставку после того, как стало известно о двух его внебрачных связях
Альпаки поднимают настроение пожилым людям в доме престарелых в Берлине
Саммит Европейского политического сообщества в Дублине
27-я ежегодная церемония вручения премии «Латинская Грэмми» в Лас-Вегасе