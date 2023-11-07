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13 ноября 2026 13:06

Картинки дня: 13 ноября 2026 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Starship 42 готовится к своему 15-му испытательному полёту

Starship 42 готовится к своему 15-му испытательному полёту

Перу встречает папу Льва

Перу встречает папу Льва

Следователи работают на месте взрыва автомобиля, в результате которого ранен Сергей Заворотний, бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова

Следователи работают на месте взрыва автомобиля, в результате которого ранен Сергей Заворотний, бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова

Тактическая и огневая подготовка в рамках миссии военной помощи европейских стран Украине на полигоне в Германии

Тактическая и огневая подготовка в рамках миссии военной помощи европейских стран Украине на полигоне в Германии

Активисты Greenpeace протестуют против кризиса цен на энергоносители в Италии, вызванного зависимостью от ископаемого топлива

Активисты Greenpeace протестуют против кризиса цен на энергоносители в Италии, вызванного зависимостью от ископаемого топлива

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг уходит в отставку после того, как стало известно о двух его внебрачных связях

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг уходит в отставку после того, как стало известно о двух его внебрачных связях

Альпаки поднимают настроение пожилым людям в доме престарелых в Берлине

Альпаки поднимают настроение пожилым людям в доме престарелых в Берлине

Саммит Европейского политического сообщества в Дублине

Саммит Европейского политического сообщества в Дублине

27-я ежегодная церемония вручения премии «Латинская Грэмми» в Лас-Вегасе

27-я ежегодная церемония вручения премии «Латинская Грэмми» в Лас-Вегасе