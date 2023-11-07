Картинки дня: 15 ноября 2026 года, воскресенье

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Музыкант играет на арфе в ожидании вылета из-за приостановки полетов в США «в связи с чрезвычайными обстоятельствами и по соображениям безопасности»
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