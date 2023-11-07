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15 ноября 2026 12:20

Картинки дня: 15 ноября 2026 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Кистехвостый опоссум спускается с дерева на берегу Сиднейской бухты

Кистехвостый опоссум спускается с дерева на берегу Сиднейской бухты

В Индии проходит религиозный праздник на берегу одной из самых загрязненных рек в мире – Ямуны

В Индии проходит религиозный праздник на берегу одной из самых загрязненных рек в мире – Ямуны

Весна в Австралии - люди отдыхают с видом на Сиднейский оперный театр

Весна в Австралии - люди отдыхают с видом на Сиднейский оперный театр

Музыкант играет на арфе в ожидании вылета из-за приостановки полетов в США «в связи с чрезвычайными обстоятельствами и по соображениям безопасности»

Музыкант играет на арфе в ожидании вылета из-за приостановки полетов в США «в связи с чрезвычайными обстоятельствами и по соображениям безопасности»

Немка Эмма Айхер, победившая в соревновании по слалому, получила в подарок оленя

Немка Эмма Айхер, победившая в соревновании по слалому, получила в подарок оленя

Экологи проводят митинг в Анталье на фоне продолжающегося саммита COP31

Экологи проводят митинг в Анталье на фоне продолжающегося саммита COP31

Протест против высокой стоимости жизни в Париже

Протест против высокой стоимости жизни в Париже

SpaceX Starship 42 возвращается с орбиты на стартовую площадку после 15-го испытательного полета

SpaceX Starship 42 возвращается с орбиты на стартовую площадку после 15-го испытательного полета

Red Hot Chili Peppers выступают на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе

Red Hot Chili Peppers выступают на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе