Картинки дня: 16 ноября 2026 года, понедельник

Танцоры из «Мулен Руж» выступили на открытии рождественской иллюминации в Париже
Мирра Андреева одержала победу в финальном матче Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Принц Уэльский Уильям и его жена принцесса Кэтрин прибыли в индийский Мумбаи с трехдневным визитом
Верхняя ступень ракеты Starship успешно вернулась на космодром в Техасе после 22 часов на орбите
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