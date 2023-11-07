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16 ноября 2026 9:20

Картинки дня: 16 ноября 2026 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Танцоры из «Мулен Руж» выступили на открытии рождественской иллюминации в Париже

Танцоры из «Мулен Руж» выступили на открытии рождественской иллюминации в Париже

Мирра Андреева одержала победу в финальном матче Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева одержала победу в финальном матче Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Принц Уэльский Уильям и его жена принцесса Кэтрин прибыли в индийский Мумбаи с трехдневным визитом

Принц Уэльский Уильям и его жена принцесса Кэтрин прибыли в индийский Мумбаи с трехдневным визитом

Верхняя ступень ракеты Starship успешно вернулась на космодром в Техасе после 22 часов на орбите

Верхняя ступень ракеты Starship успешно вернулась на космодром в Техасе после 22 часов на орбите

Шторм у берегов Калифорнии

Шторм у берегов Калифорнии

Весна в австралийском Сиднее

Весна в австралийском Сиднее

Народный климатический марш в Анталье

Народный климатический марш в Анталье

Визит Папы Римского Льва XIV в Перу

Визит Папы Римского Льва XIV в Перу

Шэньчжэнь накануне саммита АТЭС

Шэньчжэнь накануне саммита АТЭС