Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал стройплощадку, где возводят горнолыжный курорт и сопутствующую туристическую инфраструктуру
Церемония зажжения огней на рождественской ели в Сеуле
Даниил Медведев одержал победу на старте Итогового турнира ATP в Турине
Актер Брэд Питт на премьере фильма "Новые похождения Клиффа Бута" в Лос-Анджелесе
Филиппины. Манила. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время прибытия для участия в Восточноазиатском саммите
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Плотное облако смога, окутавшее культурную столицу Пакистана Лахор, принесло ему звание самого загрязненного города в мире