В Китае прошла трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа
В Париже открылась экспозиция, посвященная самому успешному в истории популярной музыки исполнителю Майклу Джексону
Король и королева Великобритании провели прием в честь 100-летия Королевской балетной школы
Москву ненадолго засыпало снегом
Наводнение из-за проливных дождей на юге Флориды
Папа Римский Лев XIV провел мессу в 400-ю годовщину со дня освящения собора Святого Петра в Ватикане
Город Лахор в Пакистане признан самым загрязнённым крупным городом в мире
Общенациональный день протестов и забастовок прошел во Франции