Всеобщая забастовка в Италии против законопроекта правительства о бюджете
Первая леди США Мелания Трамп на премьере телесериала «Мелания» в Нью-Йорке
В Англии начались рождественские сезоны
На фоне небывалой засухи в Южной Америке в Амазонии обмелели реки
Неизвестный летающий объект упал в поле на юго-востоке Польши
По данным Всемирной организации здравоохранения уровень загрязнения воздуха в Дели в 60 раз превысил рекомендуемую суточную норму
Владимир Путин завершил визит в Китай, где принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
В Колумбии прошли массовые антиправительственные протесты