В Женеве прошла пресс-конференция перед началом матча за титул чемпиона мира по шахматам, в котором сразятся Гукеш Доммараджу из Индии и Жавохир Синдаров из Узбекистана.
Протест на севере Таиланда, где местные жители недовольны губительной для экологии добычей редкоземельных металлов в соседней Мьянме.
Болельщики аргентинского клуба "Бока Хуниорс" празднуют победу в Кубке Южной Америки.
Перед стартом Гран-при Лас-Вегаса в классе автогонок Формула-1.
Последствия спецоперации мексиканских силовиков по захвату главаря одного из крупнейших наркокартелей страны.
Сальвадор отправил в столицу Гаити почти 2000 военнослужащих для охраны правопорядка в районах, контролируемых бандами.