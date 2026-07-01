Игорь Зайцев

Редактор

Игорь занимается потребительской аналитикой: изучает сезонные паттерны акций, сравнивает условия аналогичных предложений у конкурирующих ритейлеров, выявляет типичные схемы ограничений в промокодах. Умеет объяснить сложные условия акции простым языком — так, чтобы читатель мог принять решение за 30 секунд, не вчитываясь в юридические формулировки.