Промокод введён верно, но скидка не применяется
Чаще всего причина — один из товаров в корзине не входит в условия акции. Уберите позиции, которые могут быть исключены (например, товары определённого бренда или категории), и попробуйте активировать код повторно. Ещё одна частая причина — не авторизован аккаунт, хотя магазин требует этого для применения кода.
Промокод для новых пользователей, но аккаунт уже есть
Часть акций предназначена только для тех, кто делает первый заказ. Если у вас уже есть аккаунт в этом магазине — даже с одним завершённым заказом — такой промокод не сработает. В каталоге всегда указано, для кого предназначена акция: для новых или постоянных покупателей.
Промокод применён, но после изменения корзины скидка пропала
Если после активации кода вы добавили или удалили товары из корзины, скидка может сброситься — система пересчитывает условия при каждом изменении состава заказа. Введите код повторно после финального формирования корзины.