Частые ошибки

Почему скидка меньше, чем обещано в описании? Промокод мог применяться только к части товаров в корзине, а не ко всему заказу. Уточните в условиях акции, на какие категории или бренды распространяется скидка. Если в корзине есть позиции, не входящие в акцию, итоговый дисконт будет рассчитан только от суммы подходящих товаров.

Применяется ли промокод к товарам со скидкой? В большинстве случаев — нет. Промокоды, как правило, не суммируются с товарами, уже участвующими в распродаже или помеченными как акционные. Это стандартное ограничение большинства ритейлеров, прописанное в условиях акции.

Есть ли промокоды для аптек и медицинских сервисов? Да, в каталоге представлены предложения от аптечных сетей и онлайн-аптек. Промокоды на лекарства, витамины и товары для здоровья доступны в разделе соответствующей категории. Условия применения могут отличаться от стандартных — некоторые позиции исключены из акций по законодательным ограничениям.

Работает ли промокод при оформлении через мобильный браузер? Да, большинство промокодов работают как на десктопе, так и в мобильном браузере. Если поле для ввода кода не отображается в мобильной версии сайта, попробуйте переключиться на полную версию через настройки браузера или оформите заказ через приложение магазина.

Есть ли минимальная сумма заказа для использования промокода? Почти всегда — да. Минимальная сумма корзины — одно из ключевых условий большинства акций. Она указана в описании купона. Если порог не достигнут, система не применит скидку даже при верно введённом коде. Добавьте товары до нужной суммы или выберите другой промокод без ценового ограничения.

Часто возникающие ошибки

Промокод введён верно, но скидка не применяется Чаще всего причина — один из товаров в корзине не входит в условия акции. Уберите позиции, которые могут быть исключены (например, товары определённого бренда или категории), и попробуйте активировать код повторно. Ещё одна частая причина — не авторизован аккаунт, хотя магазин требует этого для применения кода.

Промокод для новых пользователей, но аккаунт уже есть Часть акций предназначена только для тех, кто делает первый заказ. Если у вас уже есть аккаунт в этом магазине — даже с одним завершённым заказом — такой промокод не сработает. В каталоге всегда указано, для кого предназначена акция: для новых или постоянных покупателей.