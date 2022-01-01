Версия от 01.01.2022

Политика использования cookie

1. Введение Настоящая Политика использования файлов cookie определяет основы использования нами файлов cookie на веб-сайте https://www.kp.ru/promokod/ (далее по тексту «Веб-сайт»).

При первом посещении нашего Веб-сайта Вы будете проинформированы об использовании файлов cookie и соответствующих возможностях их использования.

Если Вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки cookie, то Вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с настоящей политикой в отношении данного типа файлов. Текст согласия на использование файлов cookie находится в рамках Политики обработки персональных и иных данных.

Вы можете изменить свои настройки в любое время.

Если Вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то Вы должны соответствующим образом установить настройки Вашего браузера или не использовать настоящий Веб-сайт.

Мы имеем право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Политику путем обновления данной страницы.

Вам следует периодически просматривать эту страницу, чтобы убедиться, что Вас устраивают возможные изменения.

2. Определение и виды cookie файлов Cookie - файлы или фрагменты информации, которые могут быть сохранены на Вашем компьютере (или других Интернет-совместимых устройствах, таких как смартфон или планшет), когда Вы посещаете Веб-сайт. В данном типе файла может храниться различная информация, такая как тип браузера, используемая операционная система, языковые настройки или другие персональные настройки страницы, данные об использовании вами сайта, информация о заказе или данные входа в систему. Как правило, файлы cookie не используются для сбора данных, которые позволяют непосредственно идентифицировать физическое лицо. Однако информация, получаемая посредством файлов cookie, может быть соотнесена с физическим лицом в момент предоставления персональной информации такого физического лица в сочетании с такой информацией как адрес электронной почты.

Также могут существовать другие технологии, принцип работы которых схож с файлами cookie и которые сохраняют данные в Вашем браузере или на Вашем устройстве. В то время как Вы, возможно, не сможете с помощью настроек Вашего браузера отказаться от использования этих технологий отслеживания, такие технологии обычно работают только совместно с файлами cookie. Соответственно, отказ от использования файлов cookie в Вашем браузере в большинстве случаев также отключит эти технологии. Все эти технологии далее совместно именуются «файлы cookie»

Файлы Cookie используются для:

- для настройки содержимого страниц Веб-сайта в соответствии с предпочтениями Пользователя, а также для оптимизации Веб-сайта и, в частности, эти файлы позволяют распознать Ваше устройство и, соответственно, просмотра страницы Веб-сайта, предназначенной для Ваших индивидуальных потребностей;

- создания статистики, которая помогает понять, как Пользователи используют Веб-сайт, что позволяет улучшить структуру и содержание;

- поддержания сеанса Пользователя Сайта (после входа в систему), благодаря чему Пользователи не должны повторно вводить логин и пароль на каждой страничке;

Таким образом, файлы cookie не наносят вреда Вашему устройству и позволяют нам предоставлять Вам более быструю и лучшую навигацию по Веб-сайту (их назначение может варьироваться от аутентификации для хранения информации о конфигурациях пользователей в доступе данного сервера и др.) на страницах нашего Веб-сайта. Cookie присутствуют как правило в значительном количестве в каждом пользовательском браузере и порой сохраняются надолго.

На нашем Веб-сайте используются два разных вида файлов cookie: "временные" (session cookies) и "постоянные" (persistent cookies).

Временные cookie являются файлами, которые хранятся в Вашем устройстве до выхода с Веб-сайта или отключения программного обеспечения (веб-браузера).

Постоянные cookie хранятся в Вашем устройстве в течение времени, указанного в параметрах файлов cookie или до момента их удаления Вами

3. Список файлов cookie, которые использует Веб-сайт при своем функционировании - Обязательные файлы cookie

Данные файлы cookie необходимы, чтобы Веб-сайт работал корректно- они позволяют Вам передвигаться по нашему Веб-сайту, использовать его возможности. Эти файлы не идентифицируют Вас как личность. Если Вы не согласны использовать данный тип файлов, это может оказать влияние на производительность Веб-сайта, или его компонентов;

- Файлы cookie для отслеживания Мы используем файлы cookie для отслеживания, чтобы изменять комиссии, выплачиваемые деловым партнерам, с которыми мы сотрудничаем. Для этих целей с помощью файлов cookie для отслеживания документируются случаи и время перехода по ссылкам на те или иные предложения. Если впоследствии Вы приобретете что-либо у определенного делового партнера, то файл cookie идентифицирует Вас как покупателя, перенаправленного с нашего Веб-сайта, и мы заработаем комиссию. Эти файлы cookie служат исключительно для корректного соотнесения продажи с соответствующим предложением на нашем Веб-сайте.

- Функциональные файлы cookie Данные файлы cookie позволяют "запомнить" какой выбор Вы сделали (например, ввели имя пользователя, язык и регион, где вы находитесь), чтобы сделать работу с Веб-сайтом эффективной и индивидуальной. Информация, собираемая с данного типа файлов, может включать личную информацию, которую Вы предоставили, например, Ваше имя пользователя или информация о Заказах. Мы всегда будем информировать Вас о том, что за информацию мы собираем, что мы с ней делаем и как мы ее обрабатываем. Если Вы блокируете этот тип файлов, то это может повлиять на производительность и функциональность Веб-сайта и может ограничить доступ к контенту на Веб-сайте;

- Рекламные и целевые файлы cookie Данные файлы cookie позволяют предоставлять рекламный контент, который может заинтересовать Вас и быть интересным. Они могут быть использованы для доставки целевой рекламы или с целью ограничения количества просмотров рекламы. Они также помогают нам оценивать эффективность рекламных кампаний, проводимых на Веб-сайте и веб-ресурсах других компаний. Мы можем использовать эти cookie для фиксации информации о тех сайтах, которые Вы посещали, и мы можем делиться этой информацией с другими сторонами, включая рекламодателей и агентства. Информация, собираемая с данного типа файлов, может включать личную информацию, которую Вы предоставили. Мы всегда будем информировать Вас о том, что за информацию мы собираем, что мы с ней делаем и как мы ее обрабатываем. Если Вы блокируете этот тип файлов, то это может повлиять на производительность и функциональность Веб-сайта и может ограничить доступ к контенту на Веб-сайте.

- Файлы cookie социальных сетей Настоящий Веб-сайт может содержать плагины социальных сетей, чтобы Вы могли делиться контентом этих сайтов в таких социальных сетях. Если Вы воспользуетесь этими компонентами, эти социальные сети также могут разместить файлы cookie в Вашем браузере в рекламных целях.

Дополнительно, настоящий Веб-сайт использует веб-маяки (которые также называют пикселями, пиксельными тегами или GIF-файлами).

Веб-маяки - это небольшие графические файлы (файлы GIF размером 1x1), которые встраиваются в Интернет-страницы или электронные письма в формате HTML и обычно остаются невидимыми для пользователей. Обычно веб-маяки используются совместно с файлами cookie и позволяют отслеживать взаимодействие пользователей с контентом сайтов или информационных рассылок. Например, мы можем использовать веб-маяки, чтобы определить, открывались ли сообщения электронной почты или были ли сделаны переходы по определенным ссылкам, для определения тех или иных трендов и индивидуальных паттернов использования и для генерирования статистики использования сайта.