Дарья Кузнецова

Аналитик и автор экспертных материалов

Дарья специализируется на исследованиях потребительского поведения и пишет экспертные материалы о том, как устроен рынок скидок. Имеет образование в области экономики, что позволяет анализировать акционные стратегии ритейлеров в контексте реального рыночного поведения. Её гайды помогают читателям не просто найти купон, но понять логику экономии: когда стоит ждать распродажи, а когда промокод — лучшее решение здесь и сейчас.