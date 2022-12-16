Промокоды КолесаДаром (Kolesa Darom) на декабрь 2022
Список рабочих купонов и акций КолесаДаром. Актуальных промокодов на сегодня: 12
1500Р
1500Р
Акция
Новая АКБ со скидкой до 1500 рублей и бесплатной заменой
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Шиномонтаж в подарок при покупке дисков бренда KDW
БП
БП
Акция
Антиобледенительная жидкость Anti-ice в подарок
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При покупке зимних шин Continental тюбинг в подарок
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При покупке шин, дисков, масел, АКБ и других автотоваров доставка бесплатно
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Всё для зимы со скидкой
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Расширенная гарантия на аккумуляторы
10%
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Скидка 10% на масляный фильтр при покупке масла
15%
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Скидка 15% на комплект фильтров
15%
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Покупай колеса в сборе со скидкой до 15%
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20%
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Скидка до 20% на зимние шины Pirelli
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Видеокарта MSI со скидкой 53%
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Лучшие промокоды КолесаДаром
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Новая АКБ со скидкой до 1500 рублей и бесплатной заменой
|не требуется
|Скидка
|Шиномонтаж в подарок при покупке дисков бренда KDW
|не требуется
|Скидка
|Антиобледенительная жидкость Anti-ice в подарок
|не требуется
|Скидка
|При покупке зимних шин Continental тюбинг в подарок
|не требуется
|Скидка
|При покупке шин, дисков, масел, АКБ и других автотоваров доставка бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Всё для зимы со скидкой
|не требуется
|Скидка
|Расширенная гарантия на аккумуляторы
|не требуется
|Скидка
|Скидка 10% на масляный фильтр при покупке масла
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на комплект фильтров
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|Скидка
|Покупай колеса в сборе со скидкой до 15%
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