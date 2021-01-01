О сервисе доставки еды 2 Берега

Компания основана в 2006 году и представляет собой сеть доставки еды, работающую во многих регионах России: Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Клиентам предлагается быстрая круглосуточная доставка заказов и разнообразное меню. За годы своей работы компания научилась предлагать клиентам вкусные и полезные блюда по разумным ценам. Это стало возможным благодаря оптимизации собственных расходов и сотрудничества с проверенными поставщиками. Сегодня услугами сервиса доставки еды пользуются тысячи клиентов.

Рост числа заказов позволил оптимизировать цену для покупателей и еще больше укрепить положение компании на рынке. Это одна из первых российских служб доставки, работающая до сих пор. Цель службы 2 berega – помочь людям избавиться от необходимости постоянно готовить еду, проводя больше времени за любимыми занятиями и общением с близкими. Сервис постоянно проводит акции, раздает промокоды и предлагает постоянным клиентам присоединиться к программе лояльности. Благодаря этому можно дешевле покупать еду, накапливать бонусы, получать подарки, комплименты, а также некоторые блюда бесплатно.

Самое популярное в меню

Сервис постоянно расширяет ассортимент, добавляя в него новые и популярные блюда разных кухонь мира. В меню можно найти как варианты легкого перекуса, так и полноценные наборы для компании. Здесь есть пиццы, роллы, сеты, стритфуд, ВОКи, паста, салаты, закуски, супы, десерты, соусы и напитки. В каждой категории есть вегетарианские предложения. В отдельный раздел вынесено детское меню.

Несмотря на такое разнообразное, наибольшей популярностью пользуются роллы, ВОКи и пицца. Заведение готовит как классические варианты, так и их авторские интерпретации – сладкую пиццу, запеченные суши, ВОКи Ереван и Сахалин.

На сайте удобная навигация, позволяющая быстро отыскать подходящие позиции. Заказ можно оформить прямо на сайте в несколько кликов.

Бонусы для постоянных клиентов по программе «Сберегай»

Участники дисконтной программы получают бонусные рубли за каждую покупку. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться на сайте, указав всю необходимую персональную и контактную информацию, затем оформить и забрать свой первый заказ. Сразу после этого на специальный счет клиента будут начислены бонусные баллы.

В программе лояльности предусмотрено несколько уровней – Серебро, Золото, Платина, Эксклюзив. Клиенты распределяются по сумме покупок за последние 3 месяца. В зависимости от уровня в программе лояльности, от каждой покупки на бонусный счет возвращается от 5 до 25%. Накопленными бонусами можно оплачивать 50–90% от суммы заказа. Никаких других ограничений на использование бонусных рублей нет, ими можно платить за любые блюда и напитки из общего меню. Программа лояльности не суммируется с другими акционными и дисконтными предложениями, а также промокодами, если это не указано в условиях.

Способы оплаты блюд

Внести оплату можно прямо на сайте, на одном из этапов оформления заказа, с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay либо карт любых банков с подключенной интернет-оплатой. Рассчитаться за покупки можно и с курьером, отдав деньги наличными. При желании оплатить заказ картой при получении об этом нужно сообщить заранее.

Особенности доставки заказов

У компании есть собственная курьерская служба, занимающаяся доставкой продуктов. Каждое блюдо надежно упаковывается, что позволяет исключить повреждение в дороге, а заказ помещается в термобокс. В результате клиент получает свежеприготовленную, горячую и вкусную еду. На доставку требуется в среднем около 2 часов, а ночью – гораздо меньше.

Отказ от покупки

Покупатель может отказаться от своего заказа до того момента, пока он не будет передан в отдел доставки. При возврате средств с клиента может удерживаться комиссия.