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8 оценок поставлено средняя 5

Промокоды Адамас на Октябрь

Акции и купоны Адамас на Октябрь 2021

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Скидка 15% не действует на акцию “Выгодная покупка“. Скидка по промокоду применяется последовательно к действующим скидкам на выбранные изделия. Скидка по промокоду не суммируется с другими промокодами. Заказы с чужими промокодами оплате не подлежат.

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Промокод Адамас: скидка 15% на ВСЁ

Скидка 15% не действует на акцию “Выгодная покупка“. Скидка по промокоду применяется последовательно к действующим скидкам на выбранные изделия. Скидка по промокоду не суммируется с другими промокодами. Заказы с чужими промокодами оплате не подлежат.

Истекает через 69 дней

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Скидки от магазина ювелирных товаров Адамас

Купить ювелирные украшения со скидкой помогут промокоды от Адамаса. Крупнейший производитель драгоценностей в России предлагает огромный выбор товаров. Здесь есть все, от недорогого сувенира до роскошного коллекционного кольца. Бонусная политика компании Adamas не ограничивается под ... арочными кодами. Многие изделия сегодня продают на 60–70% дешевле, чем обычно. Кроме того, в магазине работает программа лояльности. Ее участники получают карту с фиксированным дисконтом, при этом с каждой покупки на счет начисляются бонусы, которые принимаются при оплате заказов.


Посетить Адамас
Контакты Адамас

Юридический адрес:
Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 43, стр. 1

Электронная почта:
office@adamas.ru

Телефон:
8 (800) 250-33-44

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

8 оценок поставлено средняя 5

Скидки от магазина ювелирных товаров Адамас

Купить ювелирные украшения со скидкой помогут промокоды от Адамаса. Крупнейший производитель драгоценностей в России предлагает огромный выбор товаров. Здесь есть все, от недорогого сувенира до роскошного коллекционного кольца. Бонусная политика компании Adamas не ограничивается под ... арочными кодами. Многие изделия сегодня продают на 60–70% дешевле, чем обычно. Кроме того, в магазине работает программа лояльности. Ее участники получают карту с фиксированным дисконтом, при этом с каждой покупки на счет начисляются бонусы, которые принимаются при оплате заказов.


Посетить Адамас
Контакты Адамас

Юридический адрес:
Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 43, стр. 1

Электронная почта:
office@adamas.ru

Телефон:
8 (800) 250-33-44

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Адамас

Адамас – магазин ювелирных украшений

Компания Адамас – крупнейший производитель ювелирных украшений в России. Ее предприятия оснащены технологиями последнего поколения, обеспечивающими полный цикл создания драгоценностей. В ассортименте интернет-магазина свыше 30 тыс. позиций, от недорогих безделушек до произведений искусства, выполненных в единственном экземпляре. Продукция фирмы популярна не только в России, она поставляется на экспорт в десятки стран. 

Adamas в переводе с древнегреческого означает «неодолимый» или «несокрушимый». Так назывался мифический металл, из которого делали оружие для олимпийских богов. История бренда началась в 1993 году с запуска первого московского завода. Спустя год открылся фирменный магазин в Сочи. Сегодня сеть включает более 200 филиалов и 3000 партнерских торговых точек, охватывая почти все регионы РФ. 

По подсчетам экспертов, украшения Адамас хранят дома около 50 млн россиян. По объемам производства компания превосходит всех остальных игроков ювелирного рынка страны, вместе взятых. Деятельность организации неоднократно отмечена престижными наградами – «Народная марка», «Бренд года», «Лучший социальный проект России», «Марка № 1» и др. Именно ей в свое время была доверена высокая честь изготовить медали для Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.     

Заказать продукцию торговой марки Адамас можно через официальный сайт. Компания дарит разные скидки по акциям и промокодам. Постоянным клиентам гарантируют дополнительный дисконт и бонусы по программе лояльности. Если не хватает денег на полную оплату заказа, можно оформить покупку в рассрочку или кредит. Действующие купоны и акции магазина собраны на этой странице.

Товары и услуги продавца

На сайте Adamas продают все виды ювелирных украшений. Основные разделы каталога: 

  • колье;

  • цепи;

  • кольца;

  • печатки;

  • браслеты;

  • серьги;

  • кресты;

  • броши;

  • часы;

  • подвески;

  • сувениры и подарки.

На странице «Коллекции» собраны тематические подборки – Dolce, Nature, Paris, Mother of Pearl, Aurora и др. На все товары распространяется 6-месячная гарантия. В течение этого срока клиент может обратиться за бесплатной помощью в любой сервисный центр компании. В розничных магазинах принимают старые золотые украшения. После оценки изделия посетитель получает сертификат соответствующего номинала на покупку товаров из каталога. 

Программа «Карта золотых желаний» 

Стать участником программы лояльности Адамас можно еще до первой покупки. Достаточно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету в личном кабинете. Новички получают базовую карту, есть еще «серебряная» и «золотая». Чем выше статус, тем больше дисконт. Кроме того, при каждом заказе начисляется кэшбэк в баллах, которыми можно частично оплачивать покупки. Бонусы также дарят за участие в акциях и по случаю праздников. При оформлении заказа клиенту нужно выбрать тип скидки – процент в зависимости от номинала карты или расчет баллами.

Как оплатить заказ 

При получении посылки от курьера или в пункте выдачи можно рассчитаться наличными или картой. Доступность второго варианта лучше уточнять заранее. При предварительной оплате через сайт Adamas сегодня дарят скидку за выбор этого способа расчета. Внести деньги можно с карты Visa, MasterCard или Мир.

Клиентам предлагают оформить покупку в рассрочку или кредит. Условия зависят от конкретной банковской программы. Срок – до 24 месяцев, в большинстве случаев не требуют даже первоначального взноса и процентов. Обладатели пластиковых и электронных подарочных карт могут оплачивать ими товары в розничных магазинах. Если сумма чека превышает номинал сертификата, достаточно погасить разницу.

Доставка по России

Заказы в интернет-магазине Адамас принимают круглосуточно, обработка ведется с 9:00 до 21:00 по Москве. Доставку оплачивает продавец. По России товары развозит курьерская служба DPD, посылку передают клиенту на руки по указанному им адресу. Москвичи могут заказать экспресс-доставку, подразумевающую выполнение заказа в течение 2 часов. Единственное условие – 100%-ная предоплата. В городах, где работают магазины компании и партнеров, доступен самовывоз.

Как вернуть товар 

Если к товару нет претензий, но клиент передумал его покупать, можно отказаться от заказа в течение 7 дней. Изделие должно сохранить начальный вид, включая опломбированный ярлык. Возврат невозможен, если украшение делалось под заказ. Деньги перечислят на карту, с которой оплачена покупка, или выдадут наличными в розничном магазине. Компенсация за бракованный товар выплачивается только после экспертизы. В этом случае клиент получит потраченную сумму с учетом расходов на обратную доставку. При возврате товара надлежащего качества за услуги перевозчика платит покупатель.

Промокоды для сайта Адамас: порядок активации

В скидочных купонах обычно содержится промокод, который нужно сообщить при оформлении заказа. Он представляет собой слово или набор символов. Если такой код отсутствует, значит для участия в акции достаточно просто перейти по ссылке. При наличии промокода для начала нужно его скопировать. Порядок действий:

  1. Перейти в магазин Адамас.

  2. Выбрать товар в каталоге и добавить его в корзину.

  1. Приступить к оформлению заказа.

  2. Вставить промокод в одноименное поле.

  1. Нажать «Применить», убедиться в изменении цены и продолжить покупку. 

С бонусной «Картой золотых желаний» промокод не сочетается, придется остановиться на одном виде скидки. Если товар уже участвует в акции, возможность применения купона зависит от ее условий.

Часто задаваемые вопросы про Адамас

★ Есть ли у сайта Adamas мобильные приложения и где их можно скачать?

Ссылки на скачивание мобильных приложений для айфонов и смартфонов на Android в магазинах App Store и Google Play можно найти в разделе «Информация» в подвале сайта.

★ Можно ли сдать старое золотое украшение и просто уйти с деньгами?

Нет, всю сумму, определенную ювелиром, придется потратить на покупку в магазине.

★ Нужно ли регистрироваться на сайте для покупки?

Нет, можно оформить заказ в один клик, сообщив телефон и имя. По указанному номеру позвонит менеджер для обсуждения условий доставки и оплаты. При этом варианте тоже можно активировать промокод, но бонусы лояльности для анонимных клиентов недоступны.

★ Где узнать адрес розничного магазина компании в своем городе?

В категории «Полезное» есть раздел «Адреса магазинов». На этой странице отображены города присутствия и контакты всех салонов.

★ Где найти промокод для сайта Адамас?

Все действующие акции магазина собраны здесь. Для активации предложения достаточно кликнуть по нему.

Лучшие промокоды Адамас

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СкидкаПостоянная скидка 10% для участников программы лояльностине требуется
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СкидкаПо купону Адамас браслеты с выгодой до 70%не требуется
СкидкаОригинальные подвески с выгодой до 70% по промокоду Адамасне требуется
СкидкаМинус 60% при покупке шейного украшения из белого золотане требуется
СкидкаЭкономия до 60% на пирсинг в пупок по купону Адамасне требуется
СкидкаВоспользуйтесь выгодой 20% на все украшения категории «Цепи»не требуется

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