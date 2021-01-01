Как экономить на покупке билетов: акции, скидки и промокоды Яндекс Афиша

Сервис Яндекс Афиша – это своего рода уникальный агрегатор, который собирает и публикует на одной площадке информацию от таких крупнейших продавцов электронных билетов, как: Kassir.ru, Concert.ru, Ponominalu, Redkassa и других билетных операторов. Благодаря тому, что система сайта автоматически показывает места с самым лучшим обзором для каждой из ценовых категорий, Вы можете покупать билеты на мероприятия по отличному соотношению цены и качества!

Помимо того, что система рекомендаций сервиса и так показывает варианты электронных билетов по самым выгодным ценам, существует ещё несколько отличных способов экономии. Одним из самых популярных из которых является использование промокодов. Промокод Яндекс Афиша – это определённая последовательность символов, благодаря которой покупку электронных билетов на мероприятия можно оформить по сниженной цене! Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо нажать кнопку “Ввести промокод” при оформлении заказа в корзине сайта и указать актуальный промокод в появившемся поле. Обращаем Ваше внимание, что воспользоваться скидочным промокодом можно только при оплате заказа банковской картой!

Также отлично сэкономить на покупках можно благодаря специальным распродажам и акциям от сервиса! Все текущие акции Яндекс Афиша Вы можете найти в тематическом разделе “Скидки” в главном меню сайта. Кроме того, чтобы всегда оставаться в курсе актуальных предложений, рекомендуем Вам подписаться на новостную рассылку от сервиса!