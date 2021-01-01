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Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16
Электронная почта:
client-service@yandex-team.ru
Телефон:
8 (495) 739-22-22
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16
Электронная почта:
client-service@yandex-team.ru
Телефон:
8 (495) 739-22-22
Соц. сети:
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Сервис Яндекс Афиша – это своего рода уникальный агрегатор, который собирает и публикует на одной площадке информацию от таких крупнейших продавцов электронных билетов, как: Kassir.ru, Concert.ru, Ponominalu, Redkassa и других билетных операторов. Благодаря тому, что система сайта автоматически показывает места с самым лучшим обзором для каждой из ценовых категорий, Вы можете покупать билеты на мероприятия по отличному соотношению цены и качества!
Помимо того, что система рекомендаций сервиса и так показывает варианты электронных билетов по самым выгодным ценам, существует ещё несколько отличных способов экономии. Одним из самых популярных из которых является использование промокодов. Промокод Яндекс Афиша – это определённая последовательность символов, благодаря которой покупку электронных билетов на мероприятия можно оформить по сниженной цене! Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо нажать кнопку “Ввести промокод” при оформлении заказа в корзине сайта и указать актуальный промокод в появившемся поле. Обращаем Ваше внимание, что воспользоваться скидочным промокодом можно только при оплате заказа банковской картой!
Также отлично сэкономить на покупках можно благодаря специальным распродажам и акциям от сервиса! Все текущие акции Яндекс Афиша Вы можете найти в тематическом разделе “Скидки” в главном меню сайта. Кроме того, чтобы всегда оставаться в курсе актуальных предложений, рекомендуем Вам подписаться на новостную рассылку от сервиса!
Ещё одним прекрасным способом экономии является покупка электронных билетов за накопленные ранее бонусные баллы. Чтобы участвовать в бонусной системе, необходимо использовать для покупки билетов один и тот же аккаунт на сайте Яндекс Афиша. Правила, по которым начисляются и списываются бонусные баллы, различаются в зависимости от города.
Например, для Москвы действуют следующие правила: за покупку билетов в кино баллы не начисляются, за покупку билетов на спектакли баллы начисляются в размере 10% от стоимости покупки (и в размере 15% от стоимости первой покупки), за покупку билетов на другие мероприятия баллы начисляются в размере 15% от стоимости первой покупки (за последующие покупки баллы не начисляются). Вы также можете скачать приложение Яндекс Афиша – в нём баллы за покупку электронных билетов на мероприятия начисляются по другим правилам.
Бонусные баллы начисляются через 3 дня после мероприятия. При отмене ранее оформленного заказа бонусные баллы за него не начисляются. Бонусные баллы также не начисляются за покупки, которые полностью или частично оплачены при помощи промокодов, подарочных сертификатов или бонусных баллов. Максимальное количество бонусных баллов, которое Вы можете накопить и использовать: в месяц – 2000 баллов, в год – 4000 баллов. Один бонусный балл соответствует одному рублю.
Обратите внимание, что бонусные баллы можно потратить на покупку билетов на концерты, спектакли и любые другие мероприятия, кроме билетов в кино. Бонусными баллами можно оплатить не более 80% от общей суммы заказа (итоговая стоимость билетов + комиссия). Скидки Яндекс Афиша по бонусным баллам не суммируются со скидками по промокодам и с другими скидками. При оплате одного заказа можно использовать или бонусные баллы, или промокод и скидку. Бонусные баллы сгорают через полгода после покупки. Для оплаты одного заказа можно использовать до 600 бонусных баллов.
Подарочные сертификаты Яндекс Афиша – это отличная возможность сделать действительно неординарный и запоминающийся подарок Вашим друзьям и близким! Доступные номиналы подарочных сертификатов: 1000, 3000, 5000, 10000 и 15000 рублей. Сертификаты можно потратить на покупку электронных билетов на любое мероприятие на Яндекс Афише в течение полугода с момента его оформления. Если стоимость выбранного билета больше номинала подарочного сертификата, то у получателя всегда есть возможность доплатить, в обратном случае – остаток средств на сертификате сгорает.
Кроме того, сервис Яндекс Афиша предоставляет возможность купить билеты в подарок на конкретное мероприятие. Для этого на стадии оформления заказа в корзине сайта необходимо отметить, что Вы покупаете билеты в подарок и следовать дальнейшим инструкциям!
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