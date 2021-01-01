О строительном гипермаркете АКСОН

Компания специализируется на продаже строительных материалов и товаров для ремонта, открыта в 1991 году. За время своей работы небольшой магазин превратился в сеть строительных гипермаркетов в различных регионах РФ. Компания уже открыла 16 магазинов DIY и продолжает расширять географию своего присутствия. Общая площадь имеющихся торговых центров составляет около 100 тыс. квадратных метров. Сайт гипермаркета посещает порядка 1 млн человек каждый месяц, а товары в магазинах приобретает порядка 500 тыс. покупателей.

Компания постоянно развивает клиентские сервисы — ускоряет сборку и доставку заказов, улучшает политику контроля качества, возврата и решения спорных вопросов. Именно поэтому основная масса посетителей снова возвращается в АКСОН за покупками. Клиентам предлагается участие в программе лояльности и акциях, а получить дополнительную экономию помогают промокоды. Все большее количество людей покупает товары именно в онлайн-гипермаркете. Неудивительно, ведь здесь действуют спецпредложения, недоступные в розничной офлайн-сети.

Самые популярные категории товаров онлайн-гипермаркета

В магазине можно выбрать десятки тысяч товаров из разных категорий. Для быстрого поиска подходящих позиций на сайте можно использовать поисковую строку. После ввода ключевого слова или артикула система подберет позиции, соответствующие заданным критериям. В каталоге гипермаркета есть:

строительные материалы;

пиломатериалы;

все для водоснабжения, отопления и вентиляции;

электротовары;

метизы и крепежи;

сезонные товары;

автотовары;

все для отделки, декора и дизайна.

Товары разделены по категориям, так что найти позиции, соответствующие требованиям, не составит труда. Наиболее востребованными в магазине остаются строительные и отделочные материалы. В эту категорию попадают смеси, блоки, металлопрокат, напольные, настенные и потолочные покрытия. Именно позиции из этих категорий чаще всего оказываются в корзине, участвуют в акциях и распродажах, покупаются по промокодам на скидку.

Кэшбэк-программа для постоянных покупателей гипермаркета

Клиенты онлайн-магазина могут участвовать в программе лояльности начиная с первой покупки на сайте. Участие в дисконтной системе дает скидку в рамках лимитированных акций, а также позволяет накапливать бонусы. В зависимости от уровня в программе лояльности с каждой покупки клиент будет получать кэшбэк 5–15% в виде бонусов. Каждый балл накопительной системы приравнивается к рублю. Уровень в программе лояльности определяется суммой покупок, совершенных за последние 3 месяца. Если клиент сделал покупок более чем на 100 тыс. рублей, то возврат средств составит максимальные 15%, а если менее 20 тыс. рублей, то 5%.

Чтобы начать накапливать бонусы в рамках программы лояльности, нужно зарегистрироваться на сайте и сделать первую покупку. Уже после этого на счет покупателя начисляются бонусы. Они активируются не сразу, а в течение 3 дней. В будущем их можно потратить на товары в гипермаркете. Баллами компенсируется до 30% цены любых товаров на сайте. Никаких других ограничений, кроме максимального процента оплаты, нет. Баланс бонусного счета отображается в личном кабинете клиента. В рамках некоторых акций использование бонусных баллов суммируется с промокодами и скидками, что позволяет увеличить размер экономии.

Оплата товаров в строительном гипермаркете

Покупки можно оплатить по реквизитам с указанием номера заказа, наличными или картой при получении, а также онлайн, на сайте. В последнем случае подойдет банковская карта или кошельки электронных платежных систем. Для проведения платежа пользователя перебрасывает на отдельную страницу для ввода реквизитов и проверочного кода.

Получение товаров

Забрать товары можно в одном из магазинов сети. В компании есть собственная служба доставки, обеспечивающая быструю транспортировку покупок клиенту. Цена услуг зависит от габаритов груза, его веса и удаленности адреса назначения. Точная стоимость и доступные способы доставки будут показаны на этапе формирования заказа.

Особенности возврата покупок

Если у покупателя остались большие излишки или товар не подошел по любым причинам, его можно вернуть в магазин. На это у клиента будет 120 дней с момента получения. Чтобы получить деньги или обменять покупку на другой, товар понадобится чек.