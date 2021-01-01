5 оценок поставлено средняя 4.6
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Возвращайте до 15% от стоимости покупки и оплачивайте бонусами до 30% от стоимости. 1 бонус = 1 рубль
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Бесплатная доставка для первого заказа действует от 5900 рублей. При расчете стоимости доставки за город, стоимость доставки по городу вычитается. Полную информацию читайте на странице "доставка".
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Бонусы начисляются только за отзывы с фотографиями товара. Товар должен присутствовать в составе вашего заказа. С даты выполнения заказа может пройти не более двух месяцев. Цена товара, на который пишется отзыв, должна быть не менее 500 рублей.
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25%
cashback
15%
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Возвращайте до 15% от стоимости покупки и оплачивайте бонусами до 30% от стоимости. 1 бонус = 1 рубль
2Р
купон
11Р
купон
18Р
купон
123Р
купон
219р
купон
23%
купон
18%
купон
11%
купон
10%
купон
9%
купон
5%
купон
5%
купон
5%
купон
5%
купон
Лучшее
предложение
Беспл
доставка
Бесплатная доставка для первого заказа действует от 5900 рублей. При расчете стоимости доставки за город, стоимость доставки по городу вычитается. Полную информацию читайте на странице "доставка".
Лучшее
предложение
Бонусы начисляются только за отзывы с фотографиями товара. Товар должен присутствовать в составе вашего заказа. С даты выполнения заказа может пройти не более двух месяцев. Цена товара, на который пишется отзыв, должна быть не менее 500 рублей.
Лучшее
предложение
99Р
купон
8Р
купон
111Р
купон
316Р
купон
24Р
купон
11Р
купон
39Р
купон
30Р
купон
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В магазине есть строительные и отделочные материалы, мебель, все для сада и огорода, автотовары, электроника. Также представлены изделия для сооружения кровли, систем канализации, водоснабжения и другие товары. Участвуя в акциях и применяя промокоды в АКСОН, можно покупать со скидко ... й любые позиции из каталога. Постоянные покупатели могут участвовать в дисконтной системе и получать баллы за каждый рубль, потраченный в магазине. Мы собрали на этой странице все доступные варианты экономии, действующие сегодня.
Телефон:
+7 (493) 315-44-55
5 оценок поставлено средняя 4.6
В магазине есть строительные и отделочные материалы, мебель, все для сада и огорода, автотовары, электроника. Также представлены изделия для сооружения кровли, систем канализации, водоснабжения и другие товары. Участвуя в акциях и применяя промокоды в АКСОН, можно покупать со скидко ... й любые позиции из каталога. Постоянные покупатели могут участвовать в дисконтной системе и получать баллы за каждый рубль, потраченный в магазине. Мы собрали на этой странице все доступные варианты экономии, действующие сегодня.
Телефон:
+7 (493) 315-44-55
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Компания специализируется на продаже строительных материалов и товаров для ремонта, открыта в 1991 году. За время своей работы небольшой магазин превратился в сеть строительных гипермаркетов в различных регионах РФ. Компания уже открыла 16 магазинов DIY и продолжает расширять географию своего присутствия. Общая площадь имеющихся торговых центров составляет около 100 тыс. квадратных метров. Сайт гипермаркета посещает порядка 1 млн человек каждый месяц, а товары в магазинах приобретает порядка 500 тыс. покупателей.
Компания постоянно развивает клиентские сервисы — ускоряет сборку и доставку заказов, улучшает политику контроля качества, возврата и решения спорных вопросов. Именно поэтому основная масса посетителей снова возвращается в АКСОН за покупками. Клиентам предлагается участие в программе лояльности и акциях, а получить дополнительную экономию помогают промокоды. Все большее количество людей покупает товары именно в онлайн-гипермаркете. Неудивительно, ведь здесь действуют спецпредложения, недоступные в розничной офлайн-сети.
В магазине можно выбрать десятки тысяч товаров из разных категорий. Для быстрого поиска подходящих позиций на сайте можно использовать поисковую строку. После ввода ключевого слова или артикула система подберет позиции, соответствующие заданным критериям. В каталоге гипермаркета есть:
строительные материалы;
пиломатериалы;
все для водоснабжения, отопления и вентиляции;
электротовары;
метизы и крепежи;
сезонные товары;
автотовары;
все для отделки, декора и дизайна.
Товары разделены по категориям, так что найти позиции, соответствующие требованиям, не составит труда. Наиболее востребованными в магазине остаются строительные и отделочные материалы. В эту категорию попадают смеси, блоки, металлопрокат, напольные, настенные и потолочные покрытия. Именно позиции из этих категорий чаще всего оказываются в корзине, участвуют в акциях и распродажах, покупаются по промокодам на скидку.
Клиенты онлайн-магазина могут участвовать в программе лояльности начиная с первой покупки на сайте. Участие в дисконтной системе дает скидку в рамках лимитированных акций, а также позволяет накапливать бонусы. В зависимости от уровня в программе лояльности с каждой покупки клиент будет получать кэшбэк 5–15% в виде бонусов. Каждый балл накопительной системы приравнивается к рублю. Уровень в программе лояльности определяется суммой покупок, совершенных за последние 3 месяца. Если клиент сделал покупок более чем на 100 тыс. рублей, то возврат средств составит максимальные 15%, а если менее 20 тыс. рублей, то 5%.
Чтобы начать накапливать бонусы в рамках программы лояльности, нужно зарегистрироваться на сайте и сделать первую покупку. Уже после этого на счет покупателя начисляются бонусы. Они активируются не сразу, а в течение 3 дней. В будущем их можно потратить на товары в гипермаркете. Баллами компенсируется до 30% цены любых товаров на сайте. Никаких других ограничений, кроме максимального процента оплаты, нет. Баланс бонусного счета отображается в личном кабинете клиента. В рамках некоторых акций использование бонусных баллов суммируется с промокодами и скидками, что позволяет увеличить размер экономии.
Покупки можно оплатить по реквизитам с указанием номера заказа, наличными или картой при получении, а также онлайн, на сайте. В последнем случае подойдет банковская карта или кошельки электронных платежных систем. Для проведения платежа пользователя перебрасывает на отдельную страницу для ввода реквизитов и проверочного кода.
Забрать товары можно в одном из магазинов сети. В компании есть собственная служба доставки, обеспечивающая быструю транспортировку покупок клиенту. Цена услуг зависит от габаритов груза, его веса и удаленности адреса назначения. Точная стоимость и доступные способы доставки будут показаны на этапе формирования заказа.
Если у покупателя остались большие излишки или товар не подошел по любым причинам, его можно вернуть в магазин. На это у клиента будет 120 дней с момента получения. Чтобы получить деньги или обменять покупку на другой, товар понадобится чек.
Новые и постоянные клиенты гипермаркета могут использовать скидочные купоны, перечисленные на этой странице, и получать дополнительную экономию. Для этого нужно скопировать промокод, кликнув по нему. Комбинация букв и цифр окажется в буфере обмена, после чего посетителя переадресует в гипермаркет. Покупатель попадает в каталог товаров, участвующий в дисконтном предложении. Далее для применения кода купона нужно:
Ознакомиться со списком товаров и выбрать подходящие.
Указать количество каждой позиции и переместить покупки в корзину.
Перейти к оформлению заказа, открыв весь перечень покупок.
Найти поле для ввода промокода, находящееся в нижней части страницы.
Вставить в него скопированную ранее комбинацию и применить скидку к заказу, нажав на кнопку-стрелку.
При оформлении заказа нужно будет авторизоваться или создать аккаунт. Благодаря этому за покупку начисляются бонусные баллы программы лояльности, что позволяет экономить на следующих заказах.
Клиенты могут накапливать баллы за покупки, получать дополнительные скидки в рамках акций и распродаж.
Тратить накопленные на счете баллы можно на следующие покупки в магазине, оплачивая ими до 30% цены товаров.
После получения покупки у клиента будет 120 дней на то, чтобы вернуть остатки товаров и неподошедшие модели.
Для этого после добавления товаров в корзину нужно ввести в соответствующее поле цифро-буквенный код.
На этом портале собраны все акции, купоны и другие скидочные предложения строительного гипермаркета.
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