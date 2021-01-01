  1. Главная
  2. Магазины
  3. АКСОН

Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.6

Промокоды АКСОН на Октябрь

Акции и купоны АКСОН на Октябрь 2021

25%
cashback

Скидка
Забирайте кэшбэк до 25% за покупку дверей по промокоду Аксон
Истекает через 5 дней

15%
cashback

Скидка
Кэшбэк до 15% по бонусной программе от Аксон

Возвращайте до 15% от стоимости покупки и оплачивайте бонусами до 30% от стоимости. 1 бонус = 1 рубль

Истекает через 32 дня


купон

Скидка
По промокоду Аксон товары для декора дома от 2 рублей
Истекает через 18 дней

11Р
купон

Скидка
Посуда для запекания всего от 11 рублей
Истекает через 4 дня

18Р
купон

Скидка
Купон Аксон: автотовары от 18 рублей
Истекает через 4 дня

123Р
купон

Скидка
Светодиодное освещение всего от 123 рублей по промокоду в Аксоне
Истекает через 32 дня

219р
купон

Скидка
Декоративные покрытия от 219 рублей по купону Аксон
Истекает через 32 дня

23%
купон

Скидка
Душевые кабины в ассортименте с дисконтом до 23%
Истекает через 30 дней

18%
купон

Скидка
Большой выбор чайников и турок с экономией при покупке до 18%
Истекает через 13 дней

11%
купон

Скидка
Большой выбор ванн с выгодой при покупке до 11%
Истекает через 6 дней

10%
купон

Скидка
Клинкерная плитка с дисконтом до 10%
Истекает через 34 дня

9%
купон

Скидка
Керамогранит в ассортименте с экономией при покупке до 9%
Истекает через 34 дня

5%
купон

Скидка
Межкомнатные двери в большом ассорименте с дисконтом до 5%
Истекает через 6 дней

5%
купон

Скидка
Большой выбор грунтовок со скидками до 5%
Истекает через 6 дней

5%
купон

Скидка
Большой выбор комплектующих для триммеров с дисконтом до 5%
Истекает через 8 дней

5%
купон

Скидка
Краски для внутренних работ в большом ассортименте с дисконтом до 5%
Истекает через 30 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Аксон промокод: выгодные предложения по каждой категории товаров
Истекает через 60 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка по промокоду в Аксоне

Бесплатная доставка для первого заказа действует от 5900 рублей. При расчете стоимости доставки за город, стоимость доставки по городу вычитается. Полную информацию читайте на странице "доставка".

Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Купон Аксон: получайте бонусы за отзыв с фото

Бонусы начисляются только за отзывы с фотографиями товара. Товар должен присутствовать в составе вашего заказа. С даты выполнения заказа может пройти не более двух месяцев. Цена товара, на который пишется отзыв, должна быть не менее 500 рублей.

Истекает через 69 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Покупайте товары недели по лучшим ценам по купону Аксон
Истекает через 67 дней

99Р
купон

Скидка
Краски для внутренних работ от 99 рублей по купону Аксон
Истекает через 87 дней


купон

Скидка
Большой выбор семян овощей от 8 рублей
Истекает через 8 дней

111Р
купон

Скидка
Керамическая настенная плитка в большом ассортименте от 111 рублей
Истекает через 9 дней

316Р
купон

Скидка
Керамогранит в ассортименте от 316 рублей
Истекает через 9 дней

24Р
купон

Скидка
Столовая посуда в широком ассортименте от 24 рублей
Истекает через 11 дней

11Р
купон

Скидка
Большой выбор грунтов и удобрений для вашего сада и огорода от 11 рублей
Истекает через 11 дней

39Р
купон

Скидка
Средства от комаров и мух в ассортименте от 39 рублей
Истекает через 13 дней

30Р
купон

Скидка
Большой выбор различных растворителей от 30 рублей
Истекает через 32 дня

65Р
купон

Скидка
Ведра и контейнеры вбольшом ассортименте от 65 рублей
Истекает через 32 дня

25%
cashback

Скидка
Забирайте кэшбэк до 25% за покупку дверей по промокоду Аксон
Истекает через 5 дней

15%
cashback

Скидка
Кэшбэк до 15% по бонусной программе от Аксон

Возвращайте до 15% от стоимости покупки и оплачивайте бонусами до 30% от стоимости. 1 бонус = 1 рубль

Истекает через 32 дня


купон

Скидка
По промокоду Аксон товары для декора дома от 2 рублей
Истекает через 18 дней

11Р
купон

Скидка
Посуда для запекания всего от 11 рублей
Истекает через 4 дня

18Р
купон

Скидка
Купон Аксон: автотовары от 18 рублей
Истекает через 4 дня

123Р
купон

Скидка
Светодиодное освещение всего от 123 рублей по промокоду в Аксоне
Истекает через 32 дня

219р
купон

Скидка
Декоративные покрытия от 219 рублей по купону Аксон
Истекает через 32 дня

23%
купон

Скидка
Душевые кабины в ассортименте с дисконтом до 23%
Истекает через 30 дней

18%
купон

Скидка
Большой выбор чайников и турок с экономией при покупке до 18%
Истекает через 13 дней

11%
купон

Скидка
Большой выбор ванн с выгодой при покупке до 11%
Истекает через 6 дней

10%
купон

Скидка
Клинкерная плитка с дисконтом до 10%
Истекает через 34 дня

9%
купон

Скидка
Керамогранит в ассортименте с экономией при покупке до 9%
Истекает через 34 дня

5%
купон

Скидка
Межкомнатные двери в большом ассорименте с дисконтом до 5%
Истекает через 6 дней

5%
купон

Скидка
Большой выбор грунтовок со скидками до 5%
Истекает через 6 дней

5%
купон

Скидка
Большой выбор комплектующих для триммеров с дисконтом до 5%
Истекает через 8 дней

5%
купон

Скидка
Краски для внутренних работ в большом ассортименте с дисконтом до 5%
Истекает через 30 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Аксон промокод: выгодные предложения по каждой категории товаров
Истекает через 60 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка по промокоду в Аксоне

Бесплатная доставка для первого заказа действует от 5900 рублей. При расчете стоимости доставки за город, стоимость доставки по городу вычитается. Полную информацию читайте на странице "доставка".

Истекает через 32 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Купон Аксон: получайте бонусы за отзыв с фото

Бонусы начисляются только за отзывы с фотографиями товара. Товар должен присутствовать в составе вашего заказа. С даты выполнения заказа может пройти не более двух месяцев. Цена товара, на который пишется отзыв, должна быть не менее 500 рублей.

Истекает через 69 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Покупайте товары недели по лучшим ценам по купону Аксон
Истекает через 67 дней

99Р
купон

Скидка
Краски для внутренних работ от 99 рублей по купону Аксон
Истекает через 87 дней


купон

Скидка
Большой выбор семян овощей от 8 рублей
Истекает через 8 дней

111Р
купон

Скидка
Керамическая настенная плитка в большом ассортименте от 111 рублей
Истекает через 9 дней

316Р
купон

Скидка
Керамогранит в ассортименте от 316 рублей
Истекает через 9 дней

24Р
купон

Скидка
Столовая посуда в широком ассортименте от 24 рублей
Истекает через 11 дней

11Р
купон

Скидка
Большой выбор грунтов и удобрений для вашего сада и огорода от 11 рублей
Истекает через 11 дней

39Р
купон

Скидка
Средства от комаров и мух в ассортименте от 39 рублей
Истекает через 13 дней

30Р
купон

Скидка
Большой выбор различных растворителей от 30 рублей
Истекает через 32 дня

65Р
купон

Скидка
Ведра и контейнеры вбольшом ассортименте от 65 рублей
Истекает через 32 дня

Похожие промокоды

Столплит

-40%

Акция

Выгода до 40% при покупке обеденной группы

Петрович

/

Акция

Купон Петрович на скидку: подборка товаров по самым лучшим ценам

Ножиков

-36%

Акция

Топоры со скидкой до 36% по купону Ножиков

Улыбка радуги

-40%

Акция

Скидка 40% при покупке геля для устранения засоров Kloger Turbo

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

36%
купон

Скидка
Промокод Аксон: керамогранит Veneto 43х43 серый с дисконтом 36%

15%
купон

Скидка
По купону Аксон антисептик prosept со скидкой 15%

20Р
купон

Скидка
Напольные покрытия от 20 рублей по промокоду Аксон

1551Р
купон

Скидка
Качели для вашего сада всего от 1551 рубля

30%
cashback

Скидка
Акция в Аксон: минус 30% в Cashback Выходные

Популярные магазины

Скидочные купоны на товары гипермаркета AKSON

В магазине есть строительные и отделочные материалы, мебель, все для сада и огорода, автотовары, электроника. Также представлены изделия для сооружения кровли, систем канализации, водоснабжения и другие товары. Участвуя в акциях и применяя промокоды в АКСОН, можно покупать со скидко ... й любые позиции из каталога. Постоянные покупатели могут участвовать в дисконтной системе и получать баллы за каждый рубль, потраченный в магазине. Мы собрали на этой странице все доступные варианты экономии, действующие сегодня.


Посетить АКСОН
Контакты АКСОН

Телефон:
+7 (493) 315-44-55

Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.6

Скидочные купоны на товары гипермаркета AKSON

В магазине есть строительные и отделочные материалы, мебель, все для сада и огорода, автотовары, электроника. Также представлены изделия для сооружения кровли, систем канализации, водоснабжения и другие товары. Участвуя в акциях и применяя промокоды в АКСОН, можно покупать со скидко ... й любые позиции из каталога. Постоянные покупатели могут участвовать в дисконтной системе и получать баллы за каждый рубль, потраченный в магазине. Мы собрали на этой странице все доступные варианты экономии, действующие сегодня.


Посетить АКСОН
Контакты АКСОН

Телефон:
+7 (493) 315-44-55

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от АКСОН

О строительном гипермаркете АКСОН

Компания специализируется на продаже строительных материалов и товаров для ремонта, открыта в 1991 году. За время своей работы небольшой магазин превратился в сеть строительных гипермаркетов в различных регионах РФ. Компания уже открыла 16 магазинов DIY и продолжает расширять географию своего присутствия. Общая площадь имеющихся торговых центров составляет около 100 тыс. квадратных метров. Сайт гипермаркета посещает порядка 1 млн человек каждый месяц, а товары в магазинах приобретает порядка 500 тыс. покупателей.

Компания постоянно развивает клиентские сервисы — ускоряет сборку и доставку заказов, улучшает политику контроля качества, возврата и решения спорных вопросов. Именно поэтому основная масса посетителей снова возвращается в АКСОН за покупками. Клиентам предлагается участие в программе лояльности и акциях, а получить дополнительную экономию помогают промокоды. Все большее количество людей покупает товары именно в онлайн-гипермаркете. Неудивительно, ведь здесь действуют спецпредложения, недоступные в розничной офлайн-сети.

Самые популярные категории товаров онлайн-гипермаркета

В магазине можно выбрать десятки тысяч товаров из разных категорий. Для быстрого поиска подходящих позиций на сайте можно использовать поисковую строку. После ввода ключевого слова или артикула система подберет позиции, соответствующие заданным критериям. В каталоге гипермаркета есть:

  • строительные материалы;

  • пиломатериалы;

  • все для водоснабжения, отопления и вентиляции;

  • электротовары;

  • метизы и крепежи;

  • сезонные товары;

  • автотовары;

  • все для отделки, декора и дизайна.

Товары разделены по категориям, так что найти позиции, соответствующие требованиям, не составит труда. Наиболее востребованными в магазине остаются строительные и отделочные материалы. В эту категорию попадают смеси, блоки, металлопрокат, напольные, настенные и потолочные покрытия. Именно позиции из этих категорий чаще всего оказываются в корзине, участвуют в акциях и распродажах, покупаются по промокодам на скидку.

Кэшбэк-программа для постоянных покупателей гипермаркета

Клиенты онлайн-магазина могут участвовать в программе лояльности начиная с первой покупки на сайте. Участие в дисконтной системе дает скидку в рамках лимитированных акций, а также позволяет накапливать бонусы. В зависимости от уровня в программе лояльности с каждой покупки клиент будет получать кэшбэк 5–15% в виде бонусов. Каждый балл накопительной системы приравнивается к рублю. Уровень в программе лояльности определяется суммой покупок, совершенных за последние 3 месяца. Если клиент сделал покупок более чем на 100 тыс. рублей, то возврат средств составит максимальные 15%, а если менее 20 тыс. рублей, то 5%.

Чтобы начать накапливать бонусы в рамках программы лояльности, нужно зарегистрироваться на сайте и сделать первую покупку. Уже после этого на счет покупателя начисляются бонусы. Они активируются не сразу, а в течение 3 дней. В будущем их можно потратить на товары в гипермаркете. Баллами компенсируется до 30% цены любых товаров на сайте. Никаких других ограничений, кроме максимального процента оплаты, нет. Баланс бонусного счета отображается в личном кабинете клиента. В рамках некоторых акций использование бонусных баллов суммируется с промокодами и скидками, что позволяет увеличить размер экономии.

Оплата товаров в строительном гипермаркете

Покупки можно оплатить по реквизитам с указанием номера заказа, наличными или картой при получении, а также онлайн, на сайте. В последнем случае подойдет банковская карта или кошельки электронных платежных систем. Для проведения платежа пользователя перебрасывает на отдельную страницу для ввода реквизитов и проверочного кода.

Получение товаров

Забрать товары можно в одном из магазинов сети. В компании есть собственная служба доставки, обеспечивающая быструю транспортировку покупок клиенту. Цена услуг зависит от габаритов груза, его веса и удаленности адреса назначения. Точная стоимость и доступные способы доставки будут показаны на этапе формирования заказа.

Особенности возврата покупок

Если у покупателя остались большие излишки или товар не подошел по любым причинам, его можно вернуть в магазин. На это у клиента будет 120 дней с момента получения. Чтобы получить деньги или обменять покупку на другой, товар понадобится чек.

Как купить строительные и отделочные материалы в магазине АКСОН со скидкой по промокоду

Новые и постоянные клиенты гипермаркета могут использовать скидочные купоны, перечисленные на этой странице, и получать дополнительную экономию. Для этого нужно скопировать промокод, кликнув по нему. Комбинация букв и цифр окажется в буфере обмена, после чего посетителя переадресует в гипермаркет. Покупатель попадает в каталог товаров, участвующий в дисконтном предложении. Далее для применения кода купона нужно:

  1. Ознакомиться со списком товаров и выбрать подходящие.

  2. Указать количество каждой позиции и переместить покупки в корзину.

  3. Перейти к оформлению заказа, открыв весь перечень покупок.

  4. Найти поле для ввода промокода, находящееся в нижней части страницы.

  1. Вставить в него скопированную ранее комбинацию и применить скидку к заказу, нажав на кнопку-стрелку.

При оформлении заказа нужно будет авторизоваться или создать аккаунт. Благодаря этому за покупку начисляются бонусные баллы программы лояльности, что позволяет экономить на следующих заказах.

Часто задаваемые вопросы про АКСОН

★ Что дает участие в бонусной программе АКСОН?

Клиенты могут накапливать баллы за покупки, получать дополнительные скидки в рамках акций и распродаж.

★ Для чего можно использовать бонусные рубли за покупки на сайте AKSON?

Тратить накопленные на счете баллы можно на следующие покупки в магазине, оплачивая ими до 30% цены товаров.

★ Сколько дней есть на возврат товаров в АКСОН?

После получения покупки у клиента будет 120 дней на то, чтобы вернуть остатки товаров и неподошедшие модели.

★ Как в AKSON применить промокод?

Для этого после добавления товаров в корзину нужно ввести в соответствующее поле цифро-буквенный код.

★ Где можно следить за обновлением дисконтных предложений АКСОН?

На этом портале собраны все акции, купоны и другие скидочные предложения строительного гипермаркета.

Лучшие промокоды АКСОН

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЗабирайте кэшбэк до 25% за покупку дверей по промокоду Аксонне требуется
СкидкаКэшбэк до 15% по бонусной программе от Аксонне требуется
СкидкаПо промокоду Аксон товары для декора дома от 2 рублейне требуется
СкидкаПосуда для запекания всего от 11 рублейне требуется
СкидкаКупон Аксон: автотовары от 18 рублейне требуется
СкидкаСветодиодное освещение всего от 123 рублей по промокоду в Аксонене требуется
СкидкаДекоративные покрытия от 219 рублей по купону Аксонне требуется
СкидкаДушевые кабины в ассортименте с дисконтом до 23%не требуется
СкидкаБольшой выбор чайников и турок с экономией при покупке до 18%не требуется
СкидкаБольшой выбор ванн с выгодой при покупке до 11%не требуется
СкидкаКлинкерная плитка с дисконтом до 10%не требуется
СкидкаКерамогранит в ассортименте с экономией при покупке до 9%не требуется
СкидкаМежкомнатные двери в большом ассорименте с дисконтом до 5%не требуется
СкидкаБольшой выбор грунтовок со скидками до 5%не требуется
СкидкаБольшой выбор комплектующих для триммеров с дисконтом до 5%не требуется
СкидкаКраски для внутренних работ в большом ассортименте с дисконтом до 5%не требуется
СкидкаАксон промокод: выгодные предложения по каждой категории товаровне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.