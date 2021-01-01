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В разделе "Свежая поставка" собраны сладости с датой изготовления не старше 10 дней.

Истекает через 33 дня

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предложение

Скидка
Сделай заказ в октябре и получи скидку на ноябрь

Сделай заказ в интернет-магазине Аленка и получи скидку на следующий заказ 200, 400 или 800 рублей в зависимости от суммы заказа

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Скидка
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Скидка
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Предложение доступно для всех клиентов магазина.

Истекает через 61 день

Беспл
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Скидка
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30%
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Промокоды на скидку интернет-магазина Alenka

В фирменном интернет-магазине Алёнка пользователь найдет более 1000 наименований сладостей, включая эксклюзивные конфеты и легендарные лакомства со вкусом детства. Холдинг, в который входит интернет-магазин, объединяет 19 шоколадных фабрик, среди которых «Красный Октябрь», концерн « ... Бабаевский» и другие. Для постоянных и новых покупателей предусмотрена программа лояльности, регулярные акции и промокоды Алёнка с фиксированной или процентной скидкой.


Посетить Аленка
Контакты Аленка

Юридический адрес:
115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1

Электронная почта:
shop@alenka.ru

Телефон:
8 (800) 444 14 96

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды на скидку интернет-магазина Alenka

В фирменном интернет-магазине Алёнка пользователь найдет более 1000 наименований сладостей, включая эксклюзивные конфеты и легендарные лакомства со вкусом детства. Холдинг, в который входит интернет-магазин, объединяет 19 шоколадных фабрик, среди которых «Красный Октябрь», концерн « ... Бабаевский» и другие. Для постоянных и новых покупателей предусмотрена программа лояльности, регулярные акции и промокоды Алёнка с фиксированной или процентной скидкой.


Посетить Аленка
Контакты Аленка

Юридический адрес:
115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1

Электронная почта:
shop@alenka.ru

Телефон:
8 (800) 444 14 96

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Аленка

Об интернет-магазине Алёнка

Фирменный интернет-магазин Алёнка предлагает эксклюзивные конфеты, шоколад и другие лакомства от крупнейших отечественных производителей, которые бережно хранят традиции и изготавливают сладости по оригинальному рецепту на протяжении долгих лет. 

Группа компаний «Объединенные кондитеры», которой принадлежит интернет-магазин, является лидером кондитерского рынка России. А продукция фабрик, представленная ритейлером, входит в топ-100 лучших товаров страны. 

Интернет-магазин поставляет сладости через сеть дистрибуции по всем регионам России, стран СНГ, в Европу, США и страны Ближнего Востока. Среди постоянных клиентов Алёнки мэрия Москвы, Правительство России и Московская Патриархия.

Популярные товары Алёнка

В ассортименте Alenka более 1000 позиций, среди которых можно найти легендарные конфеты из детства, оригинальные новинки и популярные лакомства. Среди покупателей востребованы: халва с арахисом, конфеты «Бабаевские», «Мишка косолапый», «Золотое суфле черносмородиновое», «Птичье молоко», «Южная ночь», «Щелкунчик», трюфели, сливочная помадка с цукатами. 

В разделе «Свежая поставка» собраны лакомства с датой изготовления до 10 дней. Свежайшие ароматные сладости пользуются хорошим спросом у взыскательных клиентов.

Программа лояльности

В интернет-магазине Алёнка предусмотрена программа лояльности, в рамках которой покупатели копят бонусы и впоследствии расплачиваются ими за новые покупки, в том числе в фирменных розничных магазинах сети. Чтобы стать участником программы, нужно выпустить виртуальную карту на сайте или получить физическую в магазине, совершив покупку от 300 рублей и зарегистрировав пластик на сайте. 

Бонусы начисляются не только за заказы, но и по случаю дня рождения, а иногда и просто так. При регистрации в интернет-магазине клиенту начислятся первые бонусы в количестве, предусмотренном текущими условиями программы лояльности. Далее клиенту будет присваиваться 2% с общего чека, а когда сумма покупок достигнет 7000 рублей, процент начисления бонусов увеличивается до 3%, после 9500 рублей — до 5%, а при затратах от 14 000 — 7%.

Чтобы рассчитаться бонусами в интернет-магазине, нужно при оформлении заказа кликнуть «Списать». При этом виртуальная или пластикова карта лояльности должна быть привязана к личному кабинету сайта ритейлера. Оплатить накопленными единицами можно до 50% от суммы покупки в интернет-магазине или в розничной точке продаж Алёнка. Накопленные и полученные в подарок бонусы можно потратить только на оплату покупок. Их нельзя обналичить или обменять.

Методы оплаты

Оплатить заказ можно банковской картой на сайте и наличными курьеру.

Для клиентов из Москвы доступна оплата банковской картой в момент доставки. Юридические лица оплачивают заказы через расчетный счет.

Цена фиксируется на дату продажи товара и может быть изменена.

Доставка из интернет-магазина Алёнка

Стоимость доставки рассчитывается на сайте автоматически при оформлении заказа. Доставка осуществляется курьерскими компаниями СДЭК и PickPoint. Кроме курьерской доставки, товар можно получить самовывозом бесплатно в одном из магазинов, список которых опубликован на сайте Alenka.

Если выбрана доставка курьером до дверей квартиры, перед вручением заказа покупателю приходит SMS, а затем с ним связывается курьер для согласования удобного времени. Статус посылки можно уточнить с помощью сервиса «Где мой заказ?» на сайте Алёнка.

При доставке в пункт выдачи СДЭК и до постаматов PickPoint по факту прибытия заказа клиенту приходит SMS. Срок хранения товара в пункте выдачи составляет 3 дня. Для получения заказа нужно предъявить удостоверение личности и назвать трек-номер. Чтобы забрать товар в постамате, потребуется указать в интерфейсе код заказа, который поступает в SMS на мобильный телефон или email клиента.

Возврат товара

Клиент может отказаться от заказа до совершения оплаты. Оформить возврат после получения можно только в случае, если продукция пришла ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности, нарушенной упаковкой или пересортицей.

Продовольственный товар надлежащего качества после совершения оплаты не может быть обменян или возвращен согласно действующей редакции Закона «О защите прав потребителей».

Как применить промокод в интернет-магазине Alenka

На нашем сайте представлены актуальные купоны интернет-магазина Алёнка. Каждый купон содержит описание акции или промокода на скидку, который нужно ввести при оформлении заказа. Промокоды интернет-магазина имеют ограниченный срок действия, фиксированный процент скидки и определенные правила применения. 

Чтобы получить скидку по промокоду, нужно сделать следующее:

  1. Кликнуть на выбранный купон. Если для активации скидки нужен промокод, он скопируется в буфер обмена, а система перенаправит пользователя на страницу интернет-магазина.

  2. Добавить сладости в корзину. Перейти туда и вставить код в специальную ячейку, а после нажать «Активировать промокод».

Если все сделано верно, общая цена заказа уменьшится на номинал промокода, после чего можно перейти к оформлению покупки.

Часто задаваемые вопросы про Аленка

★ В интернет-магазине свежая продукция?

Все сладости передаются в доставку с основного склада предприятия или физических магазинов. По правилам компании, поступающие в продажу продукты имеют запас минимум 50% от срока годности.

★ Положены ли скидки пенсионерам?

Ежедневно до 12:00 в магазинах Alenka предоставляется скидка в размере 5% для пенсионеров и студентов.

★ Как зарегистрироваться в программе лояльности?

На главной странице сайта магазина расположена ссылка на раздел с описанием программы лояльности, где можно зарегистрироваться и заказать виртуальную карту.

★ Как быстро доставляются заказы?

При подтверждении покупки клиентом доставка осуществляется на следующий рабочий день.

★ Как получить мелкооптовую скидку при заказе в интернет-магазине?

Мелкооптовая скидка доступна партнерам компании, которые являются юридическими лицами. Чтобы ее получить, нужно заполнить анкету, опубликованную на сайте в разделе «Конфеты оптом». Минимальную сумму мелкооптового заказа следует уточнить в информационном разделе сайта, предназначенном для организаций-партнеров.

Лучшие промокоды Аленка

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