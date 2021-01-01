Об интернет-магазине Алёнка

Фирменный интернет-магазин Алёнка предлагает эксклюзивные конфеты, шоколад и другие лакомства от крупнейших отечественных производителей, которые бережно хранят традиции и изготавливают сладости по оригинальному рецепту на протяжении долгих лет.

Группа компаний «Объединенные кондитеры», которой принадлежит интернет-магазин, является лидером кондитерского рынка России. А продукция фабрик, представленная ритейлером, входит в топ-100 лучших товаров страны.

Интернет-магазин поставляет сладости через сеть дистрибуции по всем регионам России, стран СНГ, в Европу, США и страны Ближнего Востока. Среди постоянных клиентов Алёнки мэрия Москвы, Правительство России и Московская Патриархия.

Популярные товары Алёнка

В ассортименте Alenka более 1000 позиций, среди которых можно найти легендарные конфеты из детства, оригинальные новинки и популярные лакомства. Среди покупателей востребованы: халва с арахисом, конфеты «Бабаевские», «Мишка косолапый», «Золотое суфле черносмородиновое», «Птичье молоко», «Южная ночь», «Щелкунчик», трюфели, сливочная помадка с цукатами.

В разделе «Свежая поставка» собраны лакомства с датой изготовления до 10 дней. Свежайшие ароматные сладости пользуются хорошим спросом у взыскательных клиентов.

Программа лояльности

В интернет-магазине Алёнка предусмотрена программа лояльности, в рамках которой покупатели копят бонусы и впоследствии расплачиваются ими за новые покупки, в том числе в фирменных розничных магазинах сети. Чтобы стать участником программы, нужно выпустить виртуальную карту на сайте или получить физическую в магазине, совершив покупку от 300 рублей и зарегистрировав пластик на сайте.

Бонусы начисляются не только за заказы, но и по случаю дня рождения, а иногда и просто так. При регистрации в интернет-магазине клиенту начислятся первые бонусы в количестве, предусмотренном текущими условиями программы лояльности. Далее клиенту будет присваиваться 2% с общего чека, а когда сумма покупок достигнет 7000 рублей, процент начисления бонусов увеличивается до 3%, после 9500 рублей — до 5%, а при затратах от 14 000 — 7%.

Чтобы рассчитаться бонусами в интернет-магазине, нужно при оформлении заказа кликнуть «Списать». При этом виртуальная или пластикова карта лояльности должна быть привязана к личному кабинету сайта ритейлера. Оплатить накопленными единицами можно до 50% от суммы покупки в интернет-магазине или в розничной точке продаж Алёнка. Накопленные и полученные в подарок бонусы можно потратить только на оплату покупок. Их нельзя обналичить или обменять.

Методы оплаты

Оплатить заказ можно банковской картой на сайте и наличными курьеру.

Для клиентов из Москвы доступна оплата банковской картой в момент доставки. Юридические лица оплачивают заказы через расчетный счет.

Цена фиксируется на дату продажи товара и может быть изменена.

Доставка из интернет-магазина Алёнка

Стоимость доставки рассчитывается на сайте автоматически при оформлении заказа. Доставка осуществляется курьерскими компаниями СДЭК и PickPoint. Кроме курьерской доставки, товар можно получить самовывозом бесплатно в одном из магазинов, список которых опубликован на сайте Alenka.

Если выбрана доставка курьером до дверей квартиры, перед вручением заказа покупателю приходит SMS, а затем с ним связывается курьер для согласования удобного времени. Статус посылки можно уточнить с помощью сервиса «Где мой заказ?» на сайте Алёнка.

При доставке в пункт выдачи СДЭК и до постаматов PickPoint по факту прибытия заказа клиенту приходит SMS. Срок хранения товара в пункте выдачи составляет 3 дня. Для получения заказа нужно предъявить удостоверение личности и назвать трек-номер. Чтобы забрать товар в постамате, потребуется указать в интерфейсе код заказа, который поступает в SMS на мобильный телефон или email клиента.

Возврат товара

Клиент может отказаться от заказа до совершения оплаты. Оформить возврат после получения можно только в случае, если продукция пришла ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности, нарушенной упаковкой или пересортицей.

Продовольственный товар надлежащего качества после совершения оплаты не может быть обменян или возвращен согласно действующей редакции Закона «О защите прав потребителей».