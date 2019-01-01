2 оценки поставлены средняя 4.5
5%
на всё
Акция не распространяется на программы разработчиков, указанных в списке исключений
50%
купон
75%
купон
50%
купон
30%
купон
25%
купон
20%
купон
18%
купон
15%
купон
14%
купон
12%
купон
10%
купон
10%
купон
1086Р
купон
500Р
купон
75%
купон
749Р
купон
26%
купон
50%
купон
20%
купон
Лучшее
предложение
25%
купон
20%
купон
Лучшее
предложение
лучшее
предложение
5%
на всё
Акция не распространяется на программы разработчиков, указанных в списке исключений
50%
купон
75%
купон
50%
купон
30%
купон
25%
купон
20%
купон
18%
купон
15%
купон
14%
купон
12%
купон
10%
купон
10%
купон
1086Р
купон
500Р
купон
75%
купон
749Р
купон
26%
купон
50%
купон
20%
купон
Лучшее
предложение
25%
купон
20%
купон
Лучшее
предложение
лучшее
предложение
80%
купон
70%
купон
70%
купон
57%
купон
30%
купон
2500Р
купон
Allsoft — один из крупнейших магазинов приложений на постсоветском пространстве. В его каталоге более 20 000 приложений для работы и дома. Они предоставляются в цифровом виде или на физических носителях. Программы удобно рассортированы по категориям, есть функция поиска. На многое П ... О в Оллсофт цены ниже, чем у разработчиков или издателей софта. Но экономию можно сделать еще больше — с помощью скидочных купонов и актуальных промокодов Allsoft.
Юридический адрес:
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205.
Электронная почта:
sales@allsoft.ru
Телефон:
8 (495) 232-52-16
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 4.5
Allsoft — один из крупнейших магазинов приложений на постсоветском пространстве. В его каталоге более 20 000 приложений для работы и дома. Они предоставляются в цифровом виде или на физических носителях. Программы удобно рассортированы по категориям, есть функция поиска. На многое П ... О в Оллсофт цены ниже, чем у разработчиков или издателей софта. Но экономию можно сделать еще больше — с помощью скидочных купонов и актуальных промокодов Allsoft.
Юридический адрес:
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205.
Электронная почта:
sales@allsoft.ru
Телефон:
8 (495) 232-52-16
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Интернет-магазин программного обеспечения Оллсофт запущен в 2004 году московской компанией Softline. Она была основана в 1993 году и изначально занималась поставкой лицензионных продуктов Microsoft для российских компаний. После появления Allsoft торговля ПО переместилась в онлайн.
Сегодня в ассортименте торговой площадки — свыше 20 000 приложений от разных разработчиков. Они передаются клиенту в цифровом виде и на физических носителях.
Одно из достоинств Allsoft — цены. Они гораздо ниже, чем в других местах. Иногда ПО покупать даже выгоднее, чем непосредственно у разработчиков. Например, Windows 10 Pro в Allsoft стоит в полтора раза дешевле, чем на официальном сайте Microsoft.
На покупке можно сэкономить с помощью купонов на скидку и промокодов.
Чаще всего на сайте покупают антивирусные программы. В лидерах продаж Dr.Web и продукты Лаборатории Касперского. Второе место по популярности занимает ПО для работы с документами. Здесь бессменным лидером остается Microsoft Office. Также часто заказывают операционные системы. Наибольшим спросом сегодня пользуется Windows 10. Нередко заказывают софт для обработки графики, звука и видео. Но по популярности он все-таки уступает перечисленным программам.
Собственной программы лояльности в Allsoft нет. Но есть накопительная система скидок, которая является ее аналогом. Уже на второй покупке клиент торговой площадки может сэкономить до 2% от стоимости. А на последующих — до 10%.
Также компания Softline входит в число партнеров Сбербанка, поэтому за покупки в ее интернет-магазине можно получить повышенное количество баллов «Спасибо». Общий размер кэшбэка составляет от 5% до 7% от суммы покупки (величина зависит от способа оплаты). Cashback начисляют не деньгами, а баллами. В дальнейшем их можно обменять на скидки у других партнеров Сбербанка из расчета, что 1 бонус равен 1 рублю.
Оплатить покупку в интернет-магазине можно несколькими способами:
Банковские карты. Принимаются платежные системы Visa, MasterCard, МИР, JCB.
Электронные кошельки. Разрешается использовать QIWI, ЮMoney, ЮKassa, WebMoney, PayPal.
Интернет-банкинг. Оплата возможна через сервисы Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ.
Баланс мобильного телефона. Принимаются платежи со счетов Билайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2, YOTA и Тинькофф-мобайл.
В Allsoft есть два варианта доставки. Первый — цифровая. Чтобы воспользоваться ей, нужно скачать демоверсию программы на официальном сайте магазина, купить ее и активировать с помощью ключа. Последний высылается на электронную почту, которую указал клиент при оформлении заказа.
Второй способ — физическая доставка. Он действует в отношении программ, которые распространяются на дисках. В этом случае заказ привозит курьер компании. Получить носитель с ПО с помощью почты или сторонних транспортных компаний нельзя. Софт передается «из рук в руки». Доставка осуществляется днем в период с 9:00 до 18:00 часов. Перед прибытием с покупателем связываются по телефону, который он указал при оформлении заказа.
Вопрос о возврате или обмене лицензии на использование программного обеспечения решают для каждого клиента индивидуально. Чтобы вернуть купленное ПО, нужно написать в службу технической поддержки Оллсофт. Заявку рассматривают от 1 до 3 рабочих дней. Этот порядок не распространяется на именные или корпоративные лицензии. Их нельзя вернуть или обменять.
Чтобы применить код на скидку на сайте магазина, необходимо сделать следующее:
Найти актуальный промокод на этой странице и скопировать его.
Перейти в Оллсофт и выбрать подходящий товар.
Поместить ПО в корзину и открыть ее.
Ввести код в поле в нижней части страницы и нажать кнопку «Применить».
Завершить оформление заказа.
Итоговую цену для оплаты выставят уже с учетом скидки.
Некоторые скидочные купоны не содержат коды. Чтобы использовать их, достаточно кликнуть по подходящему варианту на этой странице, дождаться переадресации на сайт магазина и оформить заказ. Скидка будет применена автоматически.
В Allsoft регулярно проходят скидочные акции. Они длятся ограниченное время, обычно 1–2 месяца. Но, если успеть воспользоваться предложением, можно неплохо сэкономить. Ведь скидки могут превышать 25%. Если учесть, что на торговой площадке и без того низкие цены, выгода получается существенная. Посмотреть информацию о действующих промопрограммах можно на этой странице.
Да. Покупка приложений в магазине также доступна гражданам Казахстана, Украины и Республики Беларусь. Жители этих стран могут оплатить программное обеспечение в своей национальной валюте.
Обратиться в службу техподдержки торговой площадки. Это можно сделать с помощью онлайн-чата на сайте магазина или по электронной почте. Работает 2 бесплатных телефона горячей линии — один для Москвы, другой для остальных регионов России.
Любое, так как цены часто ниже, чем у разработчика или издателя. Но дешевле всего обходятся Лаборатории Касперского, Avast, ABBYY и Dr.Web. Это обусловлено тем, что магазин является официальным дистрибьютором этих компаний.
Да. Оллсофт разрешает применять промокоды и купоны для покупки любого программного продукта на своем сайте. Исключений из этого правила нет.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Allsoft: скидка 5% на ВСЕ программы
|whi***
|Скидка
|До минус 50% на распродаже с купоном Allsoft
|не требуется
|Скидка
|Промокод Allsoft: Программы для домашней бухгалтерии с выгодой при покупке до 75%
|не требуется
|Скидка
|Антивирусы Panda Security со скидками до 50%
|не требуется
|Скидка
|Скидки на программы Adobe до 30% по промокоду AllSoft
|не требуется
|Скидка
|Программы для веб дизайна с выгодой при покупке до 25%
|не требуется
|Скидка
|Складские программы с выгодйо при покупке до 20%
|не требуется
|Скидка
|Программы для работы с документами SaaS с диконтом до 18%
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор видеоредакторов со скидками до 15%
|не требуется
|Скидка
|Антивирусы для дома со скидками до 14%
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор серверного ПО с дисконтом до 12%
|не требуется
|Скидка
|Файловые менеджеры и каталогизаторы с дисконтом до 10%
|не требуется
|Скидка
|Программы для изучения языков с выгодой до 10%
|не требуется
|Скидка
|Microsoft Office Home and Student 2019 дешевле на 1086 рублей
|не требуется
|Скидка
|Сэкономь 500 рублей при покупке Dr.Web Security Space 12 для Android-устройств
|не требуется