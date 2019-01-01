Информация о магазине Allsoft

Интернет-магазин программного обеспечения Оллсофт запущен в 2004 году московской компанией Softline. Она была основана в 1993 году и изначально занималась поставкой лицензионных продуктов Microsoft для российских компаний. После появления Allsoft торговля ПО переместилась в онлайн.

Сегодня в ассортименте торговой площадки — свыше 20 000 приложений от разных разработчиков. Они передаются клиенту в цифровом виде и на физических носителях.

Одно из достоинств Allsoft — цены. Они гораздо ниже, чем в других местах. Иногда ПО покупать даже выгоднее, чем непосредственно у разработчиков. Например, Windows 10 Pro в Allsoft стоит в полтора раза дешевле, чем на официальном сайте Microsoft.

На покупке можно сэкономить с помощью купонов на скидку и промокодов.

Самые популярные товары в магазине Allsoft

Чаще всего на сайте покупают антивирусные программы. В лидерах продаж Dr.Web и продукты Лаборатории Касперского. Второе место по популярности занимает ПО для работы с документами. Здесь бессменным лидером остается Microsoft Office. Также часто заказывают операционные системы. Наибольшим спросом сегодня пользуется Windows 10. Нередко заказывают софт для обработки графики, звука и видео. Но по популярности он все-таки уступает перечисленным программам.

Программа лояльности интернет-магазина

Собственной программы лояльности в Allsoft нет. Но есть накопительная система скидок, которая является ее аналогом. Уже на второй покупке клиент торговой площадки может сэкономить до 2% от стоимости. А на последующих — до 10%.

Также компания Softline входит в число партнеров Сбербанка, поэтому за покупки в ее интернет-магазине можно получить повышенное количество баллов «Спасибо». Общий размер кэшбэка составляет от 5% до 7% от суммы покупки (величина зависит от способа оплаты). Cashback начисляют не деньгами, а баллами. В дальнейшем их можно обменять на скидки у других партнеров Сбербанка из расчета, что 1 бонус равен 1 рублю.

Как оплатить покупку в Allsoft

Оплатить покупку в интернет-магазине можно несколькими способами:

Банковские карты. Принимаются платежные системы Visa, MasterCard, МИР, JCB.

Электронные кошельки. Разрешается использовать QIWI, ЮMoney, ЮKassa, WebMoney, PayPal.

Интернет-банкинг. Оплата возможна через сервисы Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ.

Баланс мобильного телефона. Принимаются платежи со счетов Билайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2, YOTA и Тинькофф-мобайл.

Способы доставки товара в интернет-магазине

В Allsoft есть два варианта доставки. Первый — цифровая. Чтобы воспользоваться ей, нужно скачать демоверсию программы на официальном сайте магазина, купить ее и активировать с помощью ключа. Последний высылается на электронную почту, которую указал клиент при оформлении заказа.

Второй способ — физическая доставка. Он действует в отношении программ, которые распространяются на дисках. В этом случае заказ привозит курьер компании. Получить носитель с ПО с помощью почты или сторонних транспортных компаний нельзя. Софт передается «из рук в руки». Доставка осуществляется днем в период с 9:00 до 18:00 часов. Перед прибытием с покупателем связываются по телефону, который он указал при оформлении заказа.

Можно ли вернуть купленное приложение

Вопрос о возврате или обмене лицензии на использование программного обеспечения решают для каждого клиента индивидуально. Чтобы вернуть купленное ПО, нужно написать в службу технической поддержки Оллсофт. Заявку рассматривают от 1 до 3 рабочих дней. Этот порядок не распространяется на именные или корпоративные лицензии. Их нельзя вернуть или обменять.