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2 оценки поставлены средняя 4.5

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Действующие скидочные промокоды Allsoft

Allsoft — один из крупнейших магазинов приложений на постсоветском пространстве. В его каталоге более 20 000 приложений для работы и дома. Они предоставляются в цифровом виде или на физических носителях. Программы удобно рассортированы по категориям, есть функция поиска. На многое П ... О в Оллсофт цены ниже, чем у разработчиков или издателей софта. Но экономию можно сделать еще больше — с помощью скидочных купонов и актуальных промокодов Allsoft.


Посетить Allsoft
Контакты Allsoft

Юридический адрес:
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205.

Электронная почта:
sales@allsoft.ru

Телефон:
8 (495) 232-52-16

Соц. сети:

vkfacebook

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 4.5

Действующие скидочные промокоды Allsoft

Allsoft — один из крупнейших магазинов приложений на постсоветском пространстве. В его каталоге более 20 000 приложений для работы и дома. Они предоставляются в цифровом виде или на физических носителях. Программы удобно рассортированы по категориям, есть функция поиска. На многое П ... О в Оллсофт цены ниже, чем у разработчиков или издателей софта. Но экономию можно сделать еще больше — с помощью скидочных купонов и актуальных промокодов Allsoft.


Посетить Allsoft
Контакты Allsoft

Юридический адрес:
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205.

Электронная почта:
sales@allsoft.ru

Телефон:
8 (495) 232-52-16

Соц. сети:

vkfacebook

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Allsoft

Информация о магазине Allsoft

Интернет-магазин программного обеспечения Оллсофт запущен в 2004 году московской компанией Softline. Она была основана в 1993 году и изначально занималась поставкой лицензионных продуктов Microsoft для российских компаний. После появления Allsoft торговля ПО переместилась в онлайн.

Сегодня в ассортименте торговой площадки — свыше 20 000 приложений от разных разработчиков. Они передаются клиенту в цифровом виде и на физических носителях.

Одно из достоинств Allsoft — цены. Они гораздо ниже, чем в других местах. Иногда ПО покупать даже выгоднее, чем непосредственно у разработчиков. Например, Windows 10 Pro в Allsoft стоит в полтора раза дешевле, чем на официальном сайте Microsoft.

На покупке можно сэкономить с помощью купонов на скидку и промокодов.

Самые популярные товары в магазине Allsoft

Чаще всего на сайте покупают антивирусные программы. В лидерах продаж Dr.Web и продукты Лаборатории Касперского. Второе место по популярности занимает ПО для работы с документами. Здесь бессменным лидером остается Microsoft Office. Также часто заказывают операционные системы. Наибольшим спросом сегодня пользуется Windows 10. Нередко заказывают софт для обработки графики, звука и видео. Но по популярности он все-таки уступает перечисленным программам.

Программа лояльности интернет-магазина

Собственной программы лояльности в Allsoft нет. Но есть накопительная система скидок, которая является ее аналогом. Уже на второй покупке клиент торговой площадки может сэкономить до 2% от стоимости. А на последующих — до 10%.

Также компания Softline входит в число партнеров Сбербанка, поэтому за покупки в ее интернет-магазине можно получить повышенное количество баллов «Спасибо». Общий размер кэшбэка составляет от 5% до 7% от суммы покупки (величина зависит от способа оплаты). Cashback начисляют не деньгами, а баллами. В дальнейшем их можно обменять на скидки у других партнеров Сбербанка из расчета, что 1 бонус равен 1 рублю.

Как оплатить покупку в Allsoft

Оплатить покупку в интернет-магазине можно несколькими способами:

  • Банковские карты. Принимаются платежные системы Visa, MasterCard, МИР, JCB.

  • Электронные кошельки. Разрешается использовать QIWI, ЮMoney, ЮKassa, WebMoney, PayPal.

  • Интернет-банкинг. Оплата возможна через сервисы Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ.

  • Баланс мобильного телефона. Принимаются платежи со счетов Билайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2, YOTA и Тинькофф-мобайл.

Способы доставки товара в интернет-магазине

В Allsoft есть два варианта доставки. Первый — цифровая. Чтобы воспользоваться ей, нужно скачать демоверсию программы на официальном сайте магазина, купить ее и активировать с помощью ключа. Последний высылается на электронную почту, которую указал клиент при оформлении заказа.

Второй способ — физическая доставка. Он действует в отношении программ, которые распространяются на дисках. В этом случае заказ привозит курьер компании. Получить носитель с ПО с помощью почты или сторонних транспортных компаний нельзя. Софт передается «из рук в руки». Доставка осуществляется днем в период с 9:00 до 18:00 часов. Перед прибытием с покупателем связываются по телефону, который он указал при оформлении заказа.

Можно ли вернуть купленное приложение

Вопрос о возврате или обмене лицензии на использование программного обеспечения решают для каждого клиента индивидуально. Чтобы вернуть купленное ПО, нужно написать в службу технической поддержки Оллсофт. Заявку рассматривают от 1 до 3 рабочих дней. Этот порядок не распространяется на именные или корпоративные лицензии. Их нельзя вернуть или обменять.

Как активировать промокод в интернет-магазине Allsoft

Чтобы применить код на скидку на сайте магазина, необходимо сделать следующее:

  1. Найти актуальный промокод на этой странице и скопировать его.

  2. Перейти в Оллсофт и выбрать подходящий товар.

  3. Поместить ПО в корзину и открыть ее.

  4. Ввести код в поле в нижней части страницы и нажать кнопку «Применить».

  5. Завершить оформление заказа.

Итоговую цену для оплаты выставят уже с учетом скидки.

 

Некоторые скидочные купоны не содержат коды. Чтобы использовать их, достаточно кликнуть по подходящему варианту на этой странице, дождаться переадресации на сайт магазина и оформить заказ. Скидка будет применена автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Allsoft

★ Какие еще есть способы сэкономить на покупках, кроме купонов и промокодов?

В Allsoft регулярно проходят скидочные акции. Они длятся ограниченное время, обычно 1–2 месяца. Но, если успеть воспользоваться предложением, можно неплохо сэкономить. Ведь скидки могут превышать 25%. Если учесть, что на торговой площадке и без того низкие цены, выгода получается существенная. Посмотреть информацию о действующих промопрограммах можно на этой странице.

★ Могут ли заказать товар покупатели, которые проживают не в России?

Да. Покупка приложений в магазине также доступна гражданам Казахстана, Украины и Республики Беларусь. Жители этих стран могут оплатить программное обеспечение в своей национальной валюте.

★ Что делать, если не получается активировать цифровую лицензию программы?

Обратиться в службу техподдержки торговой площадки. Это можно сделать с помощью онлайн-чата на сайте магазина или по электронной почте. Работает 2 бесплатных телефона горячей линии — один для Москвы, другой для остальных регионов России.

★ Какое ПО выгоднее всего покупать на сайте интернет-магазина?

Любое, так как цены часто ниже, чем у разработчика или издателя. Но дешевле всего обходятся Лаборатории Касперского, Avast, ABBYY и Dr.Web. Это обусловлено тем, что магазин является официальным дистрибьютором этих компаний.

★ Скидочные купоны и промокоды можно использовать для любой программы?

Да. Оллсофт разрешает применять промокоды и купоны для покупки любого программного продукта на своем сайте. Исключений из этого правила нет.

Лучшие промокоды Allsoft

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