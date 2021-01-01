48 оценок поставлено средняя 4.06
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68%
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60%
купон
55%
купон
2240Р
купон
62%
купон
60%
купон
55%
купон
50%
купон
45%
купон
40%
купон
37%
купон
30%
купон
25%
купон
17%
купон
15%
купон
10%
купон
5%
купон
Беспл
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Беспл
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Разместите фото своей покупки в социальной сети с хештегом #AllTimeRu и отзывом о магазине. Победитель получит 10000 рублей. Гарантированный подарок для всех - бонус в размере 150 рублей на мобильный телефон.
Беспл
подарок
За покупку золотого кольца SOKOLOV – дизайнерский футляр в подарок. На один чек выдается один подарок. При пересечении с другими акциями, покупатель получает только один подарок на выбор.
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Юридический адрес:
111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, территория завода "Компрессор"
Электронная почта:
question@alltime.ru
Телефон:
8 (800) 200-39-75, 8 (495) 363-39-75
Соц. сети:
48 оценок поставлено средняя 4.06
Юридический адрес:
111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, территория завода "Компрессор"
Электронная почта:
question@alltime.ru
Телефон:
8 (800) 200-39-75, 8 (495) 363-39-75
Соц. сети:
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На сайте интернет-магазина AllTime вы найдете постоянный раздел «Скидки», где представлены все доступные акции и специальные предложения. Воспользовавшись ими, вы можете получить деньги на свой мобильный, оставив отзыв о магазине, получить хороший подарок к заказу, например, швейцарский нож или термокружку. Также самые привлекательные акции Alltime вы найдете на баннерах на главной странице сайта.
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Если информации о распродажах нет на главной странице, то наведите курсором на нужный вам каталог и в выпадающем меню, если для данной категории товаров доступны скидки Alltime, отобразится слово «Распродажа», нажав на которое, вы окажетесь на странице со списком товаров.
Интернет-магазин часов нередко предоставляет возможность своим покупателям сэкономить с помощью специальных промокодов AllTime, которые просто нужно ввести при оформлении заказа в специальное поле. Промокод Alltime.ru - специальный набор символов, который предоставит скидку на заказ.
Обычно промокод AllTime действует только на конкретный, оговоренный в условиях бренд. Срок действия промокода Alltime ограничен и также указан в условиях. Скидки по промокоду alltime колеблются от 10 до 25%.
Также дополнительный промокод Alltime вы можете получить на нашем сайте. Промокод Alltime дает скидку на продукцию определенного производителя, предоставляет возможность получить бесплатную доставку, стать обладателем дисконтной карты и многое другое.
AllTime.ru является одним из крупнейших интернет-магазинов оригинальных моделей наручных часов, осуществляющий свою деятельность на территории России на протяжении 15 лет. Первоначально компания занималась исключительно реализацией часов марки Casio, но позже, выстроив модель магазина и набравшись опыта, команда AllTime расширила свой ассортимент, который на сегодняшний день насчитывает около 50000 моделей часов от более чем 170 отечественных и мировых производителей, таких как Orient, Mont Blank, Balmain, Sokolov, Ника и других. Вся продукция, представленная на сайте, является оригинальной и сертифицированной, а также имеет гарантию сроком от 1 до 15 лет. Кроме того, были расширены и сферы влияния: сеть розничных магазинов AllTime была открыта в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Краснодаре.
На сайте интернет-магазина, помимо наручных часов, вы найдете интерьерные часы, ювелирные изделия, изделия из кожи, различные аксессуары и пишущие принадлежности.
Ввиду широчайшего ассортимента магазина, его сайт был оснащен удобной системой навигации, позволяющей сориентироваться и быстро найти нужную продукцию с помощью каталогов по категориям товаров, по товарным группам, а также ознакомившись с бестселлерами и самыми свежими поступлениями.
Ценовая политика интернет-магазина AllTime заключается в установлении самым низких цен в данном сегменте продаж. Поэтому, помимо изначально минимальной стоимости всего ассортимента товаров, в магазине регулярно действует различные выгодные предложения, промокод Alltime, системы скидок и бонусов, позволяющие экономить свой бюджет. Например, клиенты, состоящие в группах магазина в соцсетях, получают скидку 5%, а именинники в праве в течение двух недель до и после дня своего рождения воспользоваться приятным подарком в виде 10-процентной скидки.
Компания AllTime полностью уверена в товарах, которые продает и именно поэтому предоставляет дополнительные гарантийные сроки, поверх гарантии производителя, на некоторые наиболее конкурентные товары. Этот факт еще раз подтверждает наличие в интернет-магазине исключительно качественной оригинальной продукции.
Еще одним преимуществом магазина AllTime является наличие собственной курьерской службы, что позволяет сводить сроки доставки к минимуму. Чаще всего заказ доставляется в день его оформления. Но, к сожалению, курьерская служба AllTime осуществляет свою деятельность только в Москве и прилежащих населенных пунктах.
Также для москвичей доступна удобная услуга доставки нескольких моделей на выбор. Курьер привезет по указанному адресу выбранные модели часов, но не более трех. Стоимость данной услуги составляет 500 рублей.
Полезные и интересные обзоры часов ежедневно публикуются в блоге на сайте, что позволяет клиентам следить за новостями данного сегмента.
Система каталогов магазина логична, проста и понятна. Весь объем товаров распределен по следующим каталогам, которые отображаются в верхней части сайта: Наручные часы, Интерьерные часы, Сумки и кожаные изделия, Подарки и сувениры, Ювелирные украшения, Аксессуары и принадлежности, Ручки и карандаши. Точно зная, что вы хотите приобрести, вы с легкостью выберите нужный вам каталог, внутри которого вас ждет более подробное меню, соответствующее товарным группам или сформированное согласно характеристикам товаров, входящим в данный каталог.
Каталог “Наручные часы” предлагает покупателю выбрать товар по различным параметрам – пол будущего обладателя часов – мужские или женские; их материал – керамические, титановые; страна производства – российские, японские, немецкие; стиль – спортивные, военные, на каждый день.
В каталоге Интерьерные часы вы найдете напольные, каминные, настенные, настольные и другие часы, которые послужат не только полезным предметом, но и станут частью декора.
Еще один крупный каталог – Сумки и кожаные изделия вместил в себя массу товаров, таких как женские и мужские сумки, барсетки, кошельки, папки для документов, обложки на паспорт, ремни многое другое.
Все самые оригинальные вещицы, которые могут послужить отличным презентом находятся в каталоге Подарки и сувениры. Здесь вы найдете наборы и аксессуары для курения, картины из страз, необычные елочные игрушки, а также другие товары.
Каталог “Ювелирные изделия” представлен такими товарными группами, как браслеты, броши, запонки, кольца, подвески, серьги, цепочки и колье, зажимы для галстуков и шкатулки для хранения украшений.
Если вы хотите сделать приятный подарок себе, кому-то из родных и близких или же коллег, то обязательно загляните в каталог Аксессуары и принадлежности. Здесь находятся различные зажигалки, брелоки, зажимы для денег и другие некрупные вещи, которые смогут подчеркнуть статус своего обладателя.
Бессменные лидеры дорогих и нужных подарков – качественные письменные принадлежности находятся в каталоге Ручки и карандаши.
За время существования интернет-магазина Alltime.ru, его командой была разработана надежная логистическая система, география которой включает всю страну. Для того, чтобы товары, выбранные на сайте, могли получить жители отдаленных городов России, а покупатели из более крупных населенных пунктов имели возможность выбирать наиболее удобный способ доставки, в систему логистики компании было включено сразу несколько каналов – курьерские службы, транспортные компании, пункты выдачи заказов.
Покупатель может указать нужный способ при оформлении заказа, предварительно узнав приблизительные сроки выполнения услуги, а также ее стоимость.
Жители Москвы и прилежащих населенных пунктов, таких как Химки, Одинцово, Красногорск, Зеленоград, Мытищи и других, могут воспользоваться услугами собственной курьерской доставки интернет-магазина AllTime. Доставка данным способом в пределах МКАД осуществляется бесплатно. За пределы МКАД – стоимость услуги составляет 250 рублей, но при условии заказа на сумму от 10000 рублей – бесплатно.
Клиентам из других населенных пунктов будут предложены следующие варианты доставки: службой EMS Почта России, курьерской службой B2C, транспортными компаниями Гарантпост и DHL, а также самовывоз из пунктов выдачи заказов компании PickPoint. В среднем доставка в регионы занимает от 1 до 7 дней, но точный срок будет рассчитан в корзине в момент оформления заказа. Стоимость доставки курьерскими и транспортными службами – 800 рублей, доставка до пункта выдачи PickPoint – 400 рублей. Бесплатно доставляются заказы, общая сумма которых превышает 10000 рублей.
Крайне удобной и полезной может оказаться экспресс-доставка, если вам необходимо получить покупку как можно быстрее. В пределах МКАД курьер доставит заказ в течение 4 часов, что будет стоить 500 рублей. Жители регионов также могут оформить срочную доставку, стоимость которой составляет 1500 рублей и будет выполнена в течение 1-2 дней.
Любой покупатель может вернуть купленный в интернет-магазине AllTime товар надлежащего качества без объяснения причин в течение 7 календарных дней с момента его получения.
Для этого необходимо вернуть товар, который не имеет следов эксплуатации и различных приобретенных внешних дефектов, в любой розничный магазин компании, если вы проживаете на территории Москвы или Санкт-Петербурга, или выслать посылку первым классом Почты России, направив на адрес: 111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корпус 41, указав имя получателя - ООО «ОЛТАЙМ». Вам будет сообщен уникальный трек-номер, по которому возможно отслеживание отправления. Этот номер необходимо направить на один из адресов электронной почты магазина - di@alltime.ru или sklad@alltime.ru. Траты на обратную пересылку товара надлежащего качества будет брать на себя покупатель.
Если же вам был доставлен товар ненадлежащего качества, либо в период гарантийного срока произошла его поломка, интернет-магазин AllTime обязуется оплатить пересылку до склада, а также до сервисного центра.
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