Ашан – сервис доставки продуктов и товаров

Интернет-магазин Ашан предлагает доставку продуктов питания, полуфабрикатов, готовых блюд и непродовольственных товаров из гипермаркетов одноименной сети. Можно также сделать заказ и самостоятельно забрать его из ближайшего центра, не тратя время на хождение по залам и ожидание возле кассы. Цены на сайте не отличаются от розничных, а благодаря продуманной системе скидок онлайн-покупка зачастую оказывается даже выгоднее.

Компания Ashan была основана в 1961 году французом Жераром Мюлье. Стартовав со скромного магазина в городе Рубе, фирма разрослась до международной сети, охватывающей 17 стран. Первый гипермаркет в России открылся в 2002 году в подмосковных Мытищах. Сегодня организация представлена более чем в 30 регионах страны, количество филиалов уже превысило отметку «100». Магазины сети работают также в форматах супермаркета и суперстора.

Ашан Ритейл Россия – один из ведущих игроков розничного рынка РФ, неоднократно отмеченный престижными премиями и рейтингами. Компания ведет политику социально ответственного бизнеса, уделяя повышенное внимание вопросам экологии и благотворительности. Уже много лет работает ее фонд поддержки детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организация также активно помогает спортивным, культурным и образовательным проектам.

На сайте Ашан доступно более 55 тыс. оригинальных товаров, примерно 80% из них поступили от местных поставщиков. Постоянные клиенты получают скидки по бонусной карте магазина, отдельный дисконт предусмотрен для пенсионеров и других социальных групп, нуждающихся в поддержке. Также можно использовать промокоды из регулярно выпускаемых продавцом бесплатных купонов.

Популярные категории товаров

В гипермаркетах Ашан есть все, что нужно современному человеку. Основные категории:

продукты, напитки, готовые блюда, полуфабрикаты, алкоголь;

товары для дома, электроника и бытовая техника, мебель;

инструменты и материалы для строительства, ремонта, ухода за автомобилем;

одежда, обувь и аксессуары;

бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства ухода;

товары для спорта и отдыха, игрушки, книги и т. д.

Компания сотрудничает с более чем 4600 российскими и зарубежными брендами.

Бонусная карта и социальные скидки

Для получения бонусной карты Ashan нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении и заполнить анкету. Альтернативный вариант — оформить на кассе розничного магазина, сообщив сотруднику номер телефона. При каждой покупке клиенту начисляется кэшбэк, размер которого отображается в описании товара. Эти бонусные рубли принимают при оплате заказов (до 100% чека). Баллы можно передавать друзьям и жертвовать на благотворительность.

Пенсионеры и другие льготники могут оформить социальную карту, предъявив соответствующий документ. Она гарантирует стабильный кэшбэк при покупках товаров в розничных гипермаркетах по будням с 7:00 до 12:00. Скидка не распространяется на алкогольную и табачную продукцию и не суммируется с другими акциями и промокодами.

Как оплатить заказ

При доставке посылки по адресу клиента берется 100% предоплата. Оплатить покупку на сайте Ашан можно банковской картой Мир, MasterCard или Visa. Деньги резервируются и списываются после принятия заказа. Иногда сумма чека превышает зафиксированную в договоре (например, за несколько дней увеличилась цена какого-то товара), и тогда средства автоматически снимут с карты (до 15% от цены). При самовывозе можно рассчитаться на кассе наличными, карточкой или подарочным сертификатом.

Правила доставки

Заказать товары на сайте Ашан могут жители городов, в которых работают филиалы сети. Продукты и товары доставляют ежедневно с 9:00 до 23:00. Клиент может заказать посылку на конкретный день и время. Ее привезут в один из 7 доступных двухчасовых интервалов, от 9:00–11:00 до 21:00–23:00. Такой заказ можно сделать на любой из ближайших 6 календарных дней. Есть минимальная сумма чека. Если цена превышает определенный уровень, доставку оплачивает магазин. При самовывозе покупатель всегда платит только за товары.

Когда можно отказаться от покупки

У клиента есть 10 минут, чтобы проверить содержимое продуктовой посылки – комплектацию, сроки годности, внешний вид, отсутствие запахов и т. д. При обнаружении недостатков он вправе сразу отказаться и получить полную компенсацию от магазина Ashan, включая расходы на доставку. Впоследствии претензии не принимаются.

Непродовольственные товары нормального качества можно вернуть в течение 7 дней. Исключением являются вещи, не подлежащие обмену по закону о защите прав потребителей или имеющие следы эксплуатации. Обратную доставку в таких случаях оплачивает покупатель. При обнаружении брака, возникшего по вине компании, эти расходы берет на себя продавец. Деньги перечислят не позднее 10 дней.