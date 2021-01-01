Что нужно знать о магазине модной одежды ASOS

Компания ASOS основана в Великобритании в 2000 году. Сегодня в каталоге фирмы представлено свыше 850 брендов, не считая своих торговых марок. Основное направление – модная одежда и обувь для молодежи, в дополнение к которым идут аксессуары, косметика и другие сопутствующие товары. В Россию посылки доставляют государственной почтой, транспортировка занимает от 7 рабочих дней (от 4 суток при экспресс-заказе).

На сайте Асос действует гибкая система бонусов. С помощью промокода можно получить скидку уже на первую покупку. В дальнейшем такие подарки будут доступны постоянно при условии достаточной активности клиента.

Популярные товары

Главные разделы сайта:

«Одежда»;

«Обувь»;

«Для спорта»;

«Лицо и тело»;

«Аксессуары».

В категории «Бренды» можно ознакомиться с продукцией конкретной торговой марки. Информация о том, что модно в этом сезоне, доступна на одноименной странице.

Бонусные акции ASOS

Если хочется купить модную вещь по низкой цене прямо сейчас, достаточно зайти на страницы «Аутлет» и «Распродажа». Скидки здесь достигают 70%. При поиске в каталоге ASOS дисконтный товар легко увидеть по перечеркнутой старой цене. На сайте можно найти выгодное предложение в любой категории, но только этим бонусная политика компании не ограничивается.

К студентам здесь особое отношение: человек, подтвердивший свой статус, получает уникальный промокод, действующий до момента выпуска из учебного заведения. Он дает право на постоянную скидку. Для подтверждения статуса западным студентам достаточно указать электронную почту университета, россияне используют для идентификации SheerID. Нужно разрешить сервису доступ к персональной информации.

С другими бонусами студенческая скидка не сочетается, но свой дисконт молодой клиент почти всегда получит. Исключение составляют товары некоторых элитных брендов. При оформлении бонуса предлагают подписаться на отдельную электронную рассылку. Это позволит сразу узнавать о специальных студенческих акциях. Передавать уникальный промокод в пользование другим клиентам запрещено. Нарушитель лишается привилегии, а зачастую и возможности делать покупки на сайте. Вообще, попытки мошенничать здесь пресекают строго.

Магазин ежегодно проводит традиционные американские распродажи – «черную пятницу» и киберпонедельник. Акции стартуют в период между Днем благодарения и Рождеством. В эти дни клиентов ожидают огромные скидки почти на все категории товаров. С промокодами и другими акциями они не сочетаются, но в этом случае выгода и так огромна.

Как оплатить покупку

Все товары нужно оплачивать сразу. Можно использовать банковские карты Visa, MasterCard, American Express и Мир, а также платежные системы Google/Apple Pay и PayPal. Желающие порадовать родственника или знакомого могут купить на сайте подарочный сертификат. Получивший его человек должен ввести персональный код в личном кабинете на сайте ASOS. После этого на счет будут зачислены деньги для покупок в размере номинала сертификата.

Способы получения посылки

Доставку по РФ осуществляет Почта России, процесс занимает от 7 до 18 дней. При заказе свыше указанной суммы услуга оказывается бесплатно. Таможенная пошлина не взимается при условии, что посылка соответствует лимиту. Товары доставляют во все регионы страны, кроме Крыма. Можно также заказать экспресс-перевозку, на которую уходит от 4 рабочих дней. Это обойдется дороже, но при достаточной стоимости посылки транспортировку оплачивает компания Асос.

Как вернуть товар

Товар, соответствующий условиям сделки, можно вернуть в течение 28 дней. В этом случае клиенту возместят всю сумму без учета скидок. Если покупатель настаивает на возврате средств после 29–45 суток, он получит подарочный сертификат соответствующего номинала. Главное условие – товар должен находиться в первоначальном состоянии. Обратную доставку оплачивает Асос, если клиент выберет один из предложенных способов.