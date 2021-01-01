1 оценка поставлена средняя 5
20%
купон
15%
на ВСЁ
20%
на ВСЁ
Акция действует только на первый заказ
50%
купон
50%
купон
10%
купон
Заполните форму на сайте, и мы вышлем ваш уникальный студенческий промокод. Он будет действовать до момента вашего выпускного.
30%
купон
70%
купон
1190Р
купон
150Р
купон
Лучшее
предложение
82%
купон
87%
купон
Беспл
доставка
Проверяйте условия доставки на сайте магазина.
52%
купон
40%
купон
40%
купон
38%
купон
45%
купон
40%
купон
40%
купон
30%
купон
27%
купон
30%
купон
38%
купон
35%
купон
24%
купон
34%
купон
33%
купон
38%
купон
20%
купон
15%
на ВСЁ
20%
на ВСЁ
Акция действует только на первый заказ
50%
купон
50%
купон
10%
купон
Заполните форму на сайте, и мы вышлем ваш уникальный студенческий промокод. Он будет действовать до момента вашего выпускного.
30%
купон
70%
купон
1190Р
купон
150Р
купон
Лучшее
предложение
82%
купон
87%
купон
Беспл
доставка
Проверяйте условия доставки на сайте магазина.
52%
купон
40%
купон
40%
купон
38%
купон
45%
купон
40%
купон
40%
купон
30%
купон
27%
купон
30%
купон
38%
купон
35%
купон
24%
купон
34%
купон
33%
купон
38%
купон
20%
купон
20%
на всё
Акция действует на первый заказ на сайте
20%
на ВСЁ
20%
на всё
85%
купон
50%
купон
Компания ASOS продает одежду, обувь, аксессуары и косметику от известных производителей. Организация сотрудничает более чем с 850 брендами, успешно развивая и свои торговые марки. На сайте Асос регулярно проходят распродажи, скидки на отдельные позиции достигают 70%. Для студентов у ... становлен постоянный дисконт, действующий до момента окончания учебного заведения. Новичкам здесь сразу дарят промокод ASOS, позволяющий снизить цену первой покупки. Такие бонусы постоянные клиенты получают регулярно.
Юридический адрес:
Greater London House, Hampstead Road, London, England, NW1 7FB
Электронная почта:
legal@asos.com
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Компания ASOS продает одежду, обувь, аксессуары и косметику от известных производителей. Организация сотрудничает более чем с 850 брендами, успешно развивая и свои торговые марки. На сайте Асос регулярно проходят распродажи, скидки на отдельные позиции достигают 70%. Для студентов у ... становлен постоянный дисконт, действующий до момента окончания учебного заведения. Новичкам здесь сразу дарят промокод ASOS, позволяющий снизить цену первой покупки. Такие бонусы постоянные клиенты получают регулярно.
Юридический адрес:
Greater London House, Hampstead Road, London, England, NW1 7FB
Электронная почта:
legal@asos.com
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания ASOS основана в Великобритании в 2000 году. Сегодня в каталоге фирмы представлено свыше 850 брендов, не считая своих торговых марок. Основное направление – модная одежда и обувь для молодежи, в дополнение к которым идут аксессуары, косметика и другие сопутствующие товары. В Россию посылки доставляют государственной почтой, транспортировка занимает от 7 рабочих дней (от 4 суток при экспресс-заказе).
На сайте Асос действует гибкая система бонусов. С помощью промокода можно получить скидку уже на первую покупку. В дальнейшем такие подарки будут доступны постоянно при условии достаточной активности клиента.
Главные разделы сайта:
«Одежда»;
«Обувь»;
«Для спорта»;
«Лицо и тело»;
«Аксессуары».
В категории «Бренды» можно ознакомиться с продукцией конкретной торговой марки. Информация о том, что модно в этом сезоне, доступна на одноименной странице.
Если хочется купить модную вещь по низкой цене прямо сейчас, достаточно зайти на страницы «Аутлет» и «Распродажа». Скидки здесь достигают 70%. При поиске в каталоге ASOS дисконтный товар легко увидеть по перечеркнутой старой цене. На сайте можно найти выгодное предложение в любой категории, но только этим бонусная политика компании не ограничивается.
К студентам здесь особое отношение: человек, подтвердивший свой статус, получает уникальный промокод, действующий до момента выпуска из учебного заведения. Он дает право на постоянную скидку. Для подтверждения статуса западным студентам достаточно указать электронную почту университета, россияне используют для идентификации SheerID. Нужно разрешить сервису доступ к персональной информации.
С другими бонусами студенческая скидка не сочетается, но свой дисконт молодой клиент почти всегда получит. Исключение составляют товары некоторых элитных брендов. При оформлении бонуса предлагают подписаться на отдельную электронную рассылку. Это позволит сразу узнавать о специальных студенческих акциях. Передавать уникальный промокод в пользование другим клиентам запрещено. Нарушитель лишается привилегии, а зачастую и возможности делать покупки на сайте. Вообще, попытки мошенничать здесь пресекают строго.
Магазин ежегодно проводит традиционные американские распродажи – «черную пятницу» и киберпонедельник. Акции стартуют в период между Днем благодарения и Рождеством. В эти дни клиентов ожидают огромные скидки почти на все категории товаров. С промокодами и другими акциями они не сочетаются, но в этом случае выгода и так огромна.
Все товары нужно оплачивать сразу. Можно использовать банковские карты Visa, MasterCard, American Express и Мир, а также платежные системы Google/Apple Pay и PayPal. Желающие порадовать родственника или знакомого могут купить на сайте подарочный сертификат. Получивший его человек должен ввести персональный код в личном кабинете на сайте ASOS. После этого на счет будут зачислены деньги для покупок в размере номинала сертификата.
Доставку по РФ осуществляет Почта России, процесс занимает от 7 до 18 дней. При заказе свыше указанной суммы услуга оказывается бесплатно. Таможенная пошлина не взимается при условии, что посылка соответствует лимиту. Товары доставляют во все регионы страны, кроме Крыма. Можно также заказать экспресс-перевозку, на которую уходит от 4 рабочих дней. Это обойдется дороже, но при достаточной стоимости посылки транспортировку оплачивает компания Асос.
Товар, соответствующий условиям сделки, можно вернуть в течение 28 дней. В этом случае клиенту возместят всю сумму без учета скидок. Если покупатель настаивает на возврате средств после 29–45 суток, он получит подарочный сертификат соответствующего номинала. Главное условие – товар должен находиться в первоначальном состоянии. Обратную доставку оплачивает Асос, если клиент выберет один из предложенных способов.
Магазин дарит клиентам скидки, активируемые по промокоду. Так называют комбинацию символов или слово, которое нужно сообщить для применения бонуса. Иногда подарочный купон не содержит никакой информации. Для получения подарка достаточно перейти по ссылке и оформить заказ. Промокоды публикуют на сайте Асос, распространяют через электронную рассылку, социальные сети и партнерские площадки. На этой странице собраны актуальные коды купонов, воспользоваться ими можно прямо сейчас.
Активация бонуса проходит по следующей схеме:
Скопировать комбинацию символов из купона.
Перейти на сайт ASOS, авторизоваться или зарегистрироваться.
Отобрать товары для покупки.
Зайти в корзину для оформления заказа.
Приступить к заполнению анкеты.
Вставить комбинацию в одноименное поле.
Нажать «Применить код».
Убедиться в получении скидки и продолжить покупку.
Если код не сработал, нужно убедиться в правильности комбинации. Лишний пробел при копировании – неважно, в начале или конце, – приведет к отказу в активации. Также не помешает проверить, не распространяется ли на товар другая скидка. Купон нельзя использовать для оплаты подарочных сертификатов, доставки и услуги ASOS Премьер.
Отдельные бонусы могут применять только обладатели конкретных электронных адресов или жители указанных стран. Нельзя передавать индивидуальные подарки третьим лицам. Если клиента заподозрят в таком злоупотреблении, его аккаунт заблокируют.
Конкретной бонусной программы для постоянных клиентов нет, но многие товары и так доступны со скидкой по распродаже или промокоду.
Товары категории «Аутлет» представлены известными брендами, распродажа – более широкое понятие.
Для каждой страны предлагается несколько вариантов валюты на выбор. Если счет зарегистрирован на другую валюту, будет произведен автоматический обмен (курс зависит от банка клиента).
Нет, сегодня этот способ расчета недоступен.
Да, если подтвердит факт учебы в конкретном вузе.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Получи дополнительную скидку 20% на товары из раздела распродажа
|MOR***
|Промокод
|Получи скидку 15% на ВСЁ на первый заказ
|HEY***
|Скидка
|Минус 20% на ВСЁ по промокоду Асос
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на лучшие товары женской коллекции по купону Asos
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 50% на лучшие товары интернет-магазина
|не требуется
|Скидка
|Дарим скидку 10% всем студентам по промокоду Asos
|не требуется
|Скидка
|Лови скидки до 30% на товары topman по промокоду Asos на первый заказ
|не требуется
|Скидка
|Минус 70% на топовые бренды из раздела Распродажа
|не требуется
|Скидка
|Выгодно: мужская коллекция вельвета от 1190 рублей
|не требуется
|Скидка
|Базовые модели для женщин от 150 рублей по промокоду Асос
|не требуется
|Скидка
|Косметика Huda Beauty по выгодным ценам от Asos
|не требуется
|Скидка
|Распродажа до 82% на мужскую коллекцию от Asos
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 87% на женскую одежду и аксессуары
|не требуется
|Скидка
|Сделай заказ на сумму от 3542 рублей и получи бесплатную доставку
|не требуется
|Скидка
|Заказывай джинсы с дисконтом до 52%
|не требуется
|Скидка
|До минус 40% на солнцезащитные очки
|не требуется
|Скидка
|До минус 40% на мужские сумки
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 38% на женские платья
|не требуется