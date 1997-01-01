Промокоды ASUS на Октябрь

Подробнее о магазине техники Asus

Всемирно известный производитель электроники начал работу в 1989 году. Первыми продуктами были материнские платы и другие виды компьютерной электроники. Постепенно производство расширялось. Тайваньский технологический гигант открывал дочерние предприятия для работы по отдельным направлениям, представлял новые комплектующие и технологические решения.

Со временем это позволило создавать собственную технику, а не только продавать свои компоненты сторонним компаниям. Так, в 1997 году вышел первый ноутбук компании, в 2003-м — телефон, а в 2005-м — телевизор. Линейка техники расширялась, а ее функциональность росла с каждым новым продуктом. Это превратило производителя в транснациональную компанию с выручкой более $13,78 млрд только за 2020 год.

Сегодня техника компании востребована во всем мире, она ассоциируется с отличной производительностью, высокими техническими характеристиками и качеством. Фирменный магазин Асус предлагает своим посетителям скидки по промокодам, участие в акциях и программе лояльности. Здесь можно купить новинки и популярные модели без наценки посредников и розничных сетей электроники.

Самые популярные товары Asus

На российском рынке ноутбуки этого производителя самые популярные в своем сегменте. Несмотря на обилие на рынке продуктов других разработчиков, вычислительную технику компании выбирает каждый пятый покупатель.

Кроме игровых, офисных и домашних ноутбуков, в магазине можно выбрать ПК, моноблоки, комплектующие, фитнес-часы и аксессуары. В каталоге также есть готовые комплекты из ПК и монитора, мыши, коврики, кабели подключения, клавиатуры, игровые кресла и другие товары. В отдельной категории представлены смартфоны. Здесь собраны как флагманские, так и бюджетные модели в разных ценовых сегментах.

При покупке товаров с использованием промокодов можно получить подарок, дополнительную скидку и другие виды поощрений. По мере выхода новых моделей каталог пополняется, а цена флагманов прошлых лет снижается. Это позволяет купить качественную технику дешевле обычной цены. Постоянным покупателям доступна дисконтная программа и спецпредложения.

Бонусная система магазина Asus

Клиенты магазина могут участвовать в программе лояльности начиная с первой покупки. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указав персональную и контактную информацию.

Для начисления баллов программы лояльности нужно совершать покупки, авторизовавшись в личном кабинете. В таком случае за каждые 50 рублей суммы заказов пользователю начисляется 1 бонусный рубль. Средства поступают в течение 15 дней с момента получения заказа. Деньгами со счета программы лояльности можно оплачивать часть цены будущих покупок.

Начисленные рубли действуют только 180 дней, а срок отсчитывается с момента оформления заказа. Если покупатель не использовал их в течение этого срока, средства аннулируются. Вся информация о количестве бонусов, история их начисления и использования отображаются в личном кабинете клиента. Здесь также указывается действующий срок бонусных накоплений.

Оплата бонусами не суммируется с промокодами и другими акциями, проходящими на сайте. Бывают и исключения из этого правила, тогда возможность применить скидочный купон и оплатить часть покупки описывается в условиях акционного предложения.

Как оплатить заказ в магазине Asus

При оформлении покупки можно выбрать один из нескольких вариантов оплаты:

картой на сайте;

оформление кредита или рассрочки от ОТП Банк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Ренессанс Кредит, Почта Банк или Сбербанк;

при получении наличными курьеру;

внесение средств по реквизитам.

Посмотреть актуальные способы внесения средств можно на этапе ввода персональной информации. Здесь нужно будет указать информацию о покупателе — физическое или юридическое лицо.

Получение заказов Asus

Доставка производится курьерскими службами и транспортными компаниями. Забрать технику можно также в одном из пунктов самовывоза. Срок получения посылки зависит от региона проживания клиента. В некоторых случаях возможна доставка в день заказа.

Сроки и стоимость оказания транспортных услуг описаны на сайте. При использовании промокода и выполнении условия акции по бесплатной доставке не нужно будет оплачивать курьерские услуги.

Процесс возврата товара в магазине Asus

Выполнить обмен и возврат товаров можно в фирменном магазине или отправив товар по почте. Для этого у покупателя должна сохраниться квитанция об оплате.