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1 оценка поставлена средняя 5

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Скидки от BASK: лучшие предложения месяца

Товары бренда БАСК — это одежда и инвентарь, создаваемые по новейшим технологиям в сотрудничеств с топ-атлетами мира. Ежегодно коллекции бренда пополняются новыми моделями одежды для мужчин, женщин и детей. Компания дает гарантию на все изделия и предлагает дополнительные сервисы: ч ... истку, ремонт и индивидуальный пошив. Купоны и промокоды от BASK — это возможность приобрести технологичную, качественную и комфортную одежду для туризма и отдыха с гарантированной скидкой. На этой странице собраны все актуальные скидочные купоны от бренда. Список промоакций регулярно обновляется, поэтому заглядывайте на страницу перед покупкой.


Посетить Bask
Контакты Bask

Юридический адрес:
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9с5

Электронная почта:
eshop@bask.ru

Телефон:
+7 (499) 521-46-91

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидки от BASK: лучшие предложения месяца

Товары бренда БАСК — это одежда и инвентарь, создаваемые по новейшим технологиям в сотрудничеств с топ-атлетами мира. Ежегодно коллекции бренда пополняются новыми моделями одежды для мужчин, женщин и детей. Компания дает гарантию на все изделия и предлагает дополнительные сервисы: ч ... истку, ремонт и индивидуальный пошив. Купоны и промокоды от BASK — это возможность приобрести технологичную, качественную и комфортную одежду для туризма и отдыха с гарантированной скидкой. На этой странице собраны все актуальные скидочные купоны от бренда. Список промоакций регулярно обновляется, поэтому заглядывайте на страницу перед покупкой.


Посетить Bask
Контакты Bask

Юридический адрес:
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9с5

Электронная почта:
eshop@bask.ru

Телефон:
+7 (499) 521-46-91

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Bask

BASK — одежда для экстремального туризма и активного отдыха

История компании BASK началась в 1989 году с производства снаряжения для водного туризма. Сегодня это семейная фирма, в основе философии которой лежат три главных принципа: надежность, практичность и функциональность. В общее дело вовлечены дизайнеры, конструкторы, технологи и 15 российских фабрик с современным оборудованием, обеспечивающее высокую точность раскроя и производства изделий. 

Outdoor-одежда имеет трехслойную структуру: верхний (от воздействий внешней среды), средний (терморегулирующий) и нижний (влагоотталкивающий, согревающий) слой. Качество и свойства материалов проверяются в лабораторных условиях, позволяя создавать высокотехнологичные утеплители, благодаря чему была отработана технология придания пуху водоотталкивающих свойств.

Главное преимущество компании — тесное сотрудничество со спортсменами. Изделия отшиваются по лекалам, разработанным совместно с альпинистами, с учетом физиологических потребностей человека для выживания в экстремальных условиях. С 2000 года деятельность компании сосредоточена не только на outdoor-коллекциях. Бренд стал развивать направления по производству корпоративной одежды, теплых капсул для Заполярья, городских коллекций БАСК-сити, а также специального снаряжения (спальников, рюкзаков, палаток).

Популярно в БАСК

Ежегодно коллекция магазина пополняется 500 моделями высокотехнологичной мужской и женской одежды для экстремальных видов спорта, активного одыха и путешествий. Дизайн, ткани и фурнитура продуманы до мелочей, чтобы соответствовать общей концепции коллекции. 

В каталоге компании выделено три основных раздела: «Одежда»,  «Туристическое снаряжение», «Коллекции». В первой категории можно найти все, от носков и обуви до шапок и утепленных непродуваемых пуховиков. Во второй категории собраны товары для отдыха и туризма: палатки, спальники, сумки и тенты. Третья категория разбита на капсульные функциональные коллекции: Outdoor, Expert, City, Kids & Juno, Juno, СИЗ.

В бестселлеры на сайте, как правило, попадают термобелье, пуховые куртки, комбинезоны и товары из городских коллекций. Для удобства клиентов на главной странице ведется раздел новинок, товаров со скидками и статьями блога. Также здесь можно заказать услуги стирки, ремонта и доработки всех видов одежды. Решившись на первую покупку в BASK, клиент получает гарантию 3 года на все изделия бренда, кроме коллекций Kids и Juno — на них гарантия 1 год.

Партнерские программы 

Бренд BASK приглашает к сотрудничеству партнеров — компании, развивающиеся в сфере спортивного оборудования, инвентаря и одежды. Стать частью торговой сети и получать высококлассный товар с дилерской скидкой можно, отправив заявку на почту компании. Обсуждение условий сотрудничества и ассортимента товаров происходит по телефону с менеджером бренда. После обсуждения всех деталей клиент получает персональный код для доступа в личный кабинет, где ведется учет и статистика продаж партнера.

Оплата заказов

Оплатить товары БАСК можно наличными на кассе магазина или при получении посылки у курьера. Безналичная оплата на расчетный счет с выдачей комплекта документов доступна как физическим, так и юридическим лицам. При оформлении заказа можно оплатить товары на сайте через сервис Яндекс.Касса. Оплата происходит по ссылке, которая отправляется клиенту на электронную почту, указанную при регистрации, после согласования деталей с менеджером. Онлайн-оплата может быть произведена различными способами: электронными деньгами, банковскими картами Visa и MasterCard, мобильными деньгами, через интернет-банкинг.

Также клиенты могут оформить рассрочку на оплату товаров BASK. Первые 30 дней кредит предоставляется беспроцентно, а после выхода за льготный период — по ставке 3,9% в месяц от суммы задолженности. 

Доставка заказов

Клиентам компании доступны несколько вариантов доставки:

  • Самовывоз. С 10:00 до 20:00 из фирменного магазина БАСК в вашем регионе.

  • Курьер. До подъезда или двери. Стоимость зависит от веса, габаритов и стоимости заказа. Граничный порог для курьерской доставки — не более 100 тысяч рублей.

  • Срочная доставка. Доступна для некоторых регионов. Условия оговариваются индивидуально с менеджером компании.

  • Почтой России. Стоимость доставки зависит от зоны предоставления услуги и веса посылки.

  • Службой EMS. Порог для бесплатной услуги — 20 000 рублей общей суммы заказа, срок – от двух до четырех дней без возможности примерки и частичного отказа от товаров.

  • Службой «Деловые линии». Порог для бесплатной доставки — 10 000 рублей, срок — до 30 дней без возможности примерки и частичного отказа от товаров.

  • Международная доставка. По тарифам службы EMS после 100% оплаты товаров на сайте.

Возврат продукции

Вернуть неподошедший товар можно на склад компании. Для этого необходимо заполнить заявление на возврат (идет вместе с товаром) и указать причину. Выслать продукцию вместе с заявлением на адрес склада компании (указан на сайте) и продублировать заявление с трек-номером отправки на электронный адрес сервисной службы. Денежные средства возвращаются на карту клиента после проверки всех данных и визуальном осмотре вещей на наличие следов носки, потертостей и т. д. По желанию клиент может обменять товар на аналогичный.

Как воспользоваться промокодом от BASK

На этой странице собраны все актуальные скидочные купоны от BASK. Промокод в них дает гарантированную скидку, выраженную в фиксированной сумме или процентном дисконте на оплату товаров или услуг. Он может действовать на первый заказ, определенную коллекцию, ремонт или доставку. Условия использования кода на скидку оговорены в описании к акции. Чтобы использовать код купона от BASK, необходимо:

  1. На этой странице выбрать подходящий купон из опубликованного списка.

  2. Скопировать значение промокода.

  3. В онлайн-каталоге компании добавить в корзину товары, соответствующие условиям акционного предложения.

  4. Вставить код на скидку в поле «У меня есть промокод» и нажать кнопку «Применить».

  1. Убедиться, что скидка сработала и сумма корзины уменьшилась на дисконт, указанный в купоне.

  2. Закончить оформление заказа.

Обратите внимание, что промокод можно активировать только один раз. Чтобы не упустить шанс выгодно приобрести высокотехнологичную и качественную продукцию бренда BASK, заходите на эту страницу перед покупкой и подбирайте актуальный купон.

Часто задаваемые вопросы про Bask

★ Как часто компания BASK проводит распродажи?

Акции от монобрендового магазина обновляются раз в месяц. Как только магазин-партнер запускает промоакцию, на этой странице появляются купоны на нее.

★ Можно ли оплатить подарочным сертификатом продукцию, участвующую в акции?

Подарочным сертификатом можно оплатить любой вид продукции.

★ Действует ли промокод на товары, уже участвующие в распродажах?

Скидки не суммируются при оплате товаров. Клиент может воспользоваться только одной из действующих скидок.

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