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48 оценок поставлено средняя 4.1

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Скидки от магазина детской одежды Bebakids

Получить скидку на качественные детские товары помогут промокоды от Bebakids. Интернет-магазин продает одежду, обувь и аксессуары от известных итальянских и российских торговых марок. На сайте можно купить и школьную форму, для представителей учебных заведений предусмотрены оптовые ... поставки. Кроме распространения подарочных купонов, компания Бебакидс предлагает клиентам и другие поощрения. Многие вещи продаются по дисконтным ценам на распродаже. Уже после первого заказа покупатель может присоединиться к программе лояльности. Это означает постоянную скидку, размер которой будет увеличиваться по мере роста расходов.


Посетить Bebakids
Контакты Bebakids

Юридический адрес:
119602, г. Москва, ул.Академика Анохина, д.38, корп. 1

Электронная почта:
shop@bebakids.ru

Телефон:
8 (495) 540 41 86

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

48 оценок поставлено средняя 4.1

Скидки от магазина детской одежды Bebakids

Получить скидку на качественные детские товары помогут промокоды от Bebakids. Интернет-магазин продает одежду, обувь и аксессуары от известных итальянских и российских торговых марок. На сайте можно купить и школьную форму, для представителей учебных заведений предусмотрены оптовые ... поставки. Кроме распространения подарочных купонов, компания Бебакидс предлагает клиентам и другие поощрения. Многие вещи продаются по дисконтным ценам на распродаже. Уже после первого заказа покупатель может присоединиться к программе лояльности. Это означает постоянную скидку, размер которой будет увеличиваться по мере роста расходов.


Посетить Bebakids
Контакты Bebakids

Юридический адрес:
119602, г. Москва, ул.Академика Анохина, д.38, корп. 1

Электронная почта:
shop@bebakids.ru

Телефон:
8 (495) 540 41 86

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Bebakids

Bebakids — брендовая одежда и обувь для детей

Интернет-магазин детских вещей Bebakids продает одежду и обувь от ведущих европейских марок. В числе партнеров компании такие известные итальянские бренды, как Artigli, Street Gang, Byblos, To Be Too и Ronnie Kay. На сайте также можно купить школьную форму и принадлежности, игрушки, аксессуары. Каталог включает более 15 000 наименований и 500 моделей товаров разных цветов и размеров.

Каждый сезон Бебакидс представляет новые коллекции для детей от 1 до 16 лет. Все эти подборки создаются по принципу total look, что означает единство стиля для всех предметов гардероба. Кроме розничной продажи повседневной и спортивной одежды, компания готова обеспечить оптовые поставки формы для классов и школ от российской торговой марки Noble People. Все вещи соответствуют европейским стандартам качества и экологической безопасности.

Bebakids работает в России с 2010 года. Магазины сети открыты сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Курске, Сочи, Хабаровске и других городах РФ. Компания предлагает купить франшизу всем желающим, готовым выполнить условия партнерства. Жители других населенных пунктов могут заказывать вещи через сайт. Доставка осуществляется во все регионы страны.

Посетители интернет-магазина Бебакидс могут покупать вещи со скидкой на здешней распродаже. Получить дисконтную цену помогают также разовые акции и промокоды. После оплаты первого заказа клиент автоматически становится участником программы лояльности. Это гарантирует постоянную скидку, размер которой будет увеличиваться в зависимости от покупательской активности.

Товары и услуги

В магазине Bebakids есть товары для самых маленьких и детей школьного возраста. Основные категории:

  • Верхняя одежда. Куртки, ветровки, пальто, пуховики, плащи, комбинезоны.

  • Обувь. Туфли, кроссовки, ботинки, сапоги, сандалии, кеды.

  • Одежда. Рубашки и блузы, брюки и юбки, вещи для спорта, костюмы, пиджаки, нижнее белье, водолазки и т. д.

  • Головные уборы. Шапки, бейсболки, панамки, шляпы, косынки.

  • Школьная форма и принадлежности. Костюмы, рубашки, сумки, ранцы, чемоданы, рюкзаки.

  • Нарядные платья. Сарафаны, костюмы, платья, накидки.

  • Аксессуары. Игрушки, книги, сувениры, часы, перчатки, варежки, шарфы, зонтики и т. д.

В помощь покупателям на сайте выложены таблицы размеров. Если возникнут вопросы, консультанты на связи ежедневно с 9:00 до 20:00.

Бонусная программа

Чтобы стать участником клуба Bebakids, достаточно зарегистрироваться и сделать первую покупку. После этого посетитель сайта может получить виртуальную дисконтную карту, обратившись к менеджеру. Доступ в личный кабинет открывает дополнительные возможности — уведомления о новых акциях, эксклюзивные подарки и промокоды.

Начальная скидка может увеличиться еще трижды. Для этого нужно активно делать покупки, переход на новый уровень происходит после достижения определенной суммы расходов. Чтобы заказ учитывался при накоплении, необходимо указывать номер карты. Для получения скидки тоже понадобится ввести эти данные. С промокодом карта не суммируется.

Оплата

Оплатить заказ можно прямо на сайте Bebakids через сервис ROBOKASSA. Внести деньги можно с карты, электронного кошелька, онлайн-банка. Полный список вариантов появится на стадии оформления покупки. Если клиенту удобнее сделать перевод по безналичному расчету, ему пришлют квитанцию на электронную почту. 

Можно оплатить посылку при получении от курьера или в отделении транспортной компании. За услугу наложенного платежа обычно взимается комиссия. В розничных магазинах сети также принимают подарочные карты. Клиент может сделать разовую покупку в пределах номинала или с доплатой. Если сумма чека меньше стоимости сертификата, остаток списывается.

Доставка

Выбор способов доставки напрямую зависит от города, в котором проживает заказчик. Если в населенном пункте есть фирменный магазин Бебакидс, можно бесплатно забрать посылку там. В регионы заказы отправляются через службу PickPoint и Почту России. Можно забрать товар в пункте выдачи или постамате. Доступны также услуги курьера. Если сумма чека превышает установленный минимум, доставку оплачивает продавец. В посылку может войти до 15 единиц товара, при этом не более 4 экземпляров одной позиции, 3 пар обуви и 3 рюкзаков.

Возврат

Товар, качество которого не вызывает нареканий, можно отправить обратно в течение 30 дней, если сохранены изначальный вид и комплектация. Исключение сделано для белья, чулочно-носочных изделий, предметов личной гигиены и других вещей, включенных в список не подлежащих возврату. Доставку оплачивает клиент. Деньги за заказ перечислят в течение 3–5 рабочих дней на реквизиты, указанные покупателем в заявлении. К посылке следует приложить чек. Если возврат связан с браком или неправильной комплектацией, доставку оплачивает интернет-магазин.

Как применить промокод на сайте Bebakids

На этой странице собраны действующие купоны продавца. Большинство из них содержит кодовое слово или набор символов, который нужно указать при оформлении покупки. Если промокод отсутствует, для участия в акции хватит перехода по ссылке. В остальных случаях нужно скопировать комбинацию перед посещением сайта Bebakids. Дальнейшие шаги:

  1. Выбрать товар, указать размер и поместить в корзину.

  1. Перейти к оформлению заказа.

  2. Вставить скопированные данные в поле напротив надписи «Активировать промокод» и кликнуть по ней.

  1. Убедиться в получении скидки, указать имя и номер телефона.

  2. Нажать «Оформить заказ», заполнить анкету и дождаться звонка менеджера для обсуждения условий доставки и оплаты.

Промокод нельзя использовать при покупке товаров, выставленных в разделе «Распродажа». Купон не сочетается со скидкой, положенной владельцу дисконтной карты. 

Часто задаваемые вопросы про Bebakids

★ Что нужно для регистрации на сайте?

Для открытия личного кабинета достаточно сообщить имя, email и телефон.

★ Можно ли делать покупки в Бебакидс через мобильное приложение?

Да, ссылки на программы для iOS и Android находятся внизу главной страницы.

★ Разрешено ли примерить вещи при получении посылки и вернуть часть, если что-то не подойдет?

Такая услуга доступна только в розничных магазинах и при доставке курьером по Москве и МО.

★ После указания имени, телефона и промокода система сразу приняла заказ. Что делать дальше?

Заполнить анкету, выбрать способы доставки и расчета, дождаться звонка менеджера. Оплата производится через личный кабинет.

★ Где найти действующие купоны для сайта Bebakids?

Все актуальные предложения продавца собраны здесь.

Лучшие промокоды Bebakids

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