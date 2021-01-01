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15 оценок поставлено средняя 3.5

Промокоды BeCompact на Октябрь

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Промокоды BeCompact на скидки в магазине

В каталоге интернет-магазина BeCompact собраны тысячи товаров в десятках категорий. В их числе — компьютеры, ноутбуки и комплектующие, офисная и бытовая техника. В магазине также доступны товары для спорта, туризма и активного отдыха. Компания регулярно проводит акции, организует ра ... спродажи, публикует промокоды на скидки. Используя купоны BeCompact, собранные в этом разделе, можно тратить на покупку электроники и бытовой техники меньше. Они позволяют получить дисконт почти на весь ассортимент магазина.


Посетить BeCompact
Контакты BeCompact

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44

Электронная почта:
zakaz@becompact.ru

Телефон:
+7 (495) 488-71-70

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

15 оценок поставлено средняя 3.5

Промокоды BeCompact на скидки в магазине

В каталоге интернет-магазина BeCompact собраны тысячи товаров в десятках категорий. В их числе — компьютеры, ноутбуки и комплектующие, офисная и бытовая техника. В магазине также доступны товары для спорта, туризма и активного отдыха. Компания регулярно проводит акции, организует ра ... спродажи, публикует промокоды на скидки. Используя купоны BeCompact, собранные в этом разделе, можно тратить на покупку электроники и бытовой техники меньше. Они позволяют получить дисконт почти на весь ассортимент магазина.


Посетить BeCompact
Контакты BeCompact

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44

Электронная почта:
zakaz@becompact.ru

Телефон:
+7 (495) 488-71-70

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от BeCompact

Подробнее о магазине электроники BeCompact

Интернет-магазин BeCompact — компания, предлагающая широкий выбор электроники, а также техники для дома и бизнеса. В каталоге представлены компьютеры и комплектующие, смартфоны и планшеты, телевизоры, аудиотехника и тысячи наименований в других категориях. Любители активного отдыха и спорта тоже найдут здесь много интересного.

Магазин BeCompact периодически проводит акции, на сайте постоянно действует раздел с распродажами, где можно найти электронику со скидками. Актуальные спецпредложения компании, промокоды для получения дисконта и купоны общедоступных акций собраны на этой странице. Воспользоваться ими могут все пользователи.

Популярная электроника в Бикомпакт с дисконтом

В интернет-магазине BeCompact представлен широкий выбор товаров, доступных со скидками. В акциях часто участвуют:

  • компьютерная техника и комплектующие;

  • мониторы и телевизоры;

  • смартфоны, планшеты и аксессуары для них;

  • аудио- и видеотехника;

  • мелкая и крупная бытовая техника;

  • товары для активного отдыха и спорта.

С актуальными акциями и спецпредложениями компании можно ознакомиться в этом разделе. Здесь собраны все действующие скидки интернет-магазина.

Выгодные условия для бизнеса в BeCompact

Компания открыта к сотрудничеству с предпринимателями, осуществляющими оптовые закупки товара для перепродажи или использования в иных коммерческих целях. Для бизнеса действуют оптовые цены, прейскурант с которыми доступен на сайте. Предпринимателям, постоянно сотрудничающим с Бикомпакт, доступны не только специальные цены, но и бесплатная доставка, отсрочка оплаты, а также услуги персонального менеджера.

Оплата заказов

Оплатить покупку можно онлайн на сайте магазина с помощью банковской карты. Доступен расчет безналичным платежом для юридических и физических лиц. При заказе курьерской доставки или самовывозе возможна оплата наличными при получении. Отправка покупок наложенным платежом не поддерживается.

При пересылке в регионы плата за доставку взимается при получении. Она рассчитывается по тарифам перевозчика отдельно и не входит в стоимость заказа, оплачиваемую при его оформлении.

Доставка покупок в магазине

Доставка заказов по территории Москвы и Подмосковья осуществляется силами собственной курьерской службы. Тарифы зависят от размеров посылки и расстояния от склада до места назначения. Минимальная стоимость доставки составляет 300 рублей. В столице также доступен самовывоз товара из пунктов выдачи, он бесплатен.

В другие населенные пункты РФ отправка осуществляется силами транспортной компании СДЭК. По желанию клиента возможен выбор другого перевозчика. Стоимость пересылки зависит от массы, габаритов товара и удаленности заказчика. Компания не отправляет в регионы телевизоры и мониторы, а также продукты, масса которых превышает 25 кг или габариты составляют более 60 х 60 х 60 см.

Гарантия и возврат в BeCompact

В соответствии с законодательством РФ на все товары в магазине действует официальная гарантия производителя или продавца. При обнаружении дефектов товара или при возникновении гарантийного случая необходимо обратиться в сервисный центр компании. Для этого можно предварительно подать заявку на сайте магазина.

Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента получения посылки. Для его оформления нужно подать заявку на сайте компании и отправить посылку по адресу, который укажет сотрудник компании. Отправка товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя. Деньги возвращаются на счет, с которого производилась оплата, или на указанные в заявке реквизиты в течение 10 дней. Нельзя вернуть продукты надлежащего качества, обмен или возврат которых не предусмотрен законодательством о защите прав потребителей.

Как использовать промокоды в онлайн-магазине BeCompact для получения дисконта

В рамках акций интернет-магазин предоставляет партнерам промокоды — специальные комбинации букв и цифр, используемые для активации скидок. Все купоны с актуальными кодами можно найти на этой странице. Чтобы воспользоваться предложением и получить дисконт по промокоду, необходимо:

  1. Найти купон соответствующей акции на этой странице, и скопировать его код.

  2. Перейти по ссылке в интернет-магазин и приступить к выбору участвующих в акции продуктов.

  3. Добавить интересующую позицию из каталога в корзину.

  4. Перейти в корзину для оформления покупки.

  5. В меню оформления найти внизу страницы поле «Промокод» и вставить в него ранее скопированный код купона.

  6. Активировать промокод, чтобы пересчитать стоимость заказа с учетом скидки.

  7. Завершить оформление покупок, перейдя к оплате и указав параметры доставки.

Стоит обратить внимание, что акционные предложения с промокодами могут не суммироваться с другими видами скидок. Если для одного товара доступно несколько вариантов дисконтных предложений, нужно выбрать одно из них, самое привлекательное.

Часто задаваемые вопросы про BeCompact

★ Какие скидки доступны в BeCompact?

В интернет-магазине постоянно проводятся акции, в рамках которых пользователям предоставляются скидки. Приняв участие в одной из них, можно получить дисконт на первый заказ, бесплатную доставку или просто купить интересующий товар дешевле.

★ Где найти актуальные предложения скидок Бикомпакт?

Все действующие сегодня дисконтные предложения интернет-магазина и промокоды компании собраны на этой странице.

★ Есть ли в BeCompact бесплатная доставка?

Оптовым покупателям доступна бесплатная доставка заказов курьерской службой интернет-магазина. Обычным клиентам магазин может предлагать ее в рамках акций.

★ Сколько стоит доставка в BeCompact?

Стоимость пересылки заказов в магазине зависит от габаритов посылки и адреса получателя. Минимальная стоимость отправки по Москве — 300 рублей. Тарифы на пересылку в регионы рассчитываются компанией-перевозчиком.

★ Можно ли вернуть товар в Бикомпакт?

Возврат товаров надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента получения. Действуют ограничения на возврат некоторых позиций, установленные Постановлением Правительства № 2463.

Лучшие промокоды BeCompact

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